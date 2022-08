NUDILE PENZIONERIMA KUVANJE I ČIŠĆENJE, PA IH OJADILE ZA 26.000 EVRA! Ženska banda harala Beogradom!

Beogradska policija uhapsila je tri žene, K. Š. (35), R. Š. (27), T. Š. (21), i muškarca S. F. B. (43) zbog sumnje da su upadali u stanove starijih sugrađana i iz njih ukupno odneli oko 26.000 evra.

Akcija je izvedena u saradnji sa Interventnom jedinicom i Prvim osnovnim tužilaštvom.

Muškarac vozio

- Lisice na ruke stavljene su tokom noći rođakama K. Š., R. Š. i T. Š., koje se sumnjiče da su preko dana zvonile na vrata stanova i na prevaru, pod raznim izgovorima, ulazile ljudima u kuće, posle čega su ih pljačkale - priča izvor Kurira:

- Devojke su imale modus operandi po kome su duže vreme radile. Naime, one bi dobro osmotrile imovinsko stanje starijih sugrađana, pa bi im dolazile na vrata sa pričom kako žele da budu od koristi u kući. Raspitivale su se da li je možda potrebno nekakvo spremanje, nudile su da čiste i kuvaju ručak.

Domišljati lopovi

Lažni policajci, vračare...

x Patricija Đ. (37) osuđena je u decembru 2020. u Tesliću na godinu dana zatvora zbog teške krađe, jer se žrtvama predstavljala kao vračara i ubeđivala ih da će im umreti bližnji, pa krala predmete koji su joj "bili neophodni za skidanje magije" - sve zlato i novac koje su imali

x Dragan P. uhapšen je u martu 2020. u Beogradu nakon što je, predstavljajući se kao policajac i radnik EPS, krao novac i varao uglavnom starije građane. Kod njega je nađena i lažna značka

x N. M. iz Subotice uhapšen je 2018. u Beogradu jer je, predstavljajući se kao komšija košarkaš kome treba lek za glavu, iskorišćavao nepažnju građana i krao novčanike, tašne ili torbe. Mladić je ordinirao po Vračaru i građane je ubeđivao da živi u istoj zgradi kao i oni

Za to vreme, zapravo, one su zagovarale starije građane.

- Dok su zbunjeni penzioneri razgovarali s njima, one bi im zapravo oduzele novac i nakit i pobegle. Interesantno je da S. F. B., jedini muškarac u ovoj grupi, nije nikada ulazio u stanove, već ih je samo vozio od stana do stana. On je praktično bio vozač grupe - kaže izvor Kurira.

Ženska banda je iz jednog stana ukrala oko 22.000 evra i 350.000 dinara, a iz drugog oko 50.000 dinara, 580 evra i zlatni nakit.

- Sav zlatni nakit je pronađen i vraćen oštećenom. Osumnjičeni će biti privedeni na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo.

Dragan Životić, pukovnik policije u penziji, za Kurir objašnjava da svaka banda lopova ima svoj princip rada, ali da su njihovi potezi uglavnom dobro promišljeni i da svaki član ima tačnu ulogu.

Tipovanje žrtava

- Žrtve su najčešće stariji ljudi kojima se oni lažno predstavljaju kao osobe koje skupljaju humanitarnu pomoć za bolesnu decu, nude razne usluge u kući, vračaju i gataju. Kada uđu unutra, uglavnom jedna osoba zapričava žrtvu, dok druga posmatra gde se šta nalazi u stanu. Posle toga, kada već steknu poverenje, pitaju da odu do toaleta ili sačekaju da žrtva ode do toaleta i ekspresno kupe stvari i beže - objašnjava Životić:

- Kada ih uhapse, uglavnom se drže svoje priče, ne odustaju. Oni su jako inteligentni i sigurni u sebe, dešavalo se da ne odstupaju ni kada im se zapreti zvanjem policije.

Kako se zaštititi

x ne puštati nepoznate u stan

x zaključavati vrata i prozore

x ugraditi video-nadzor i alarm

Bande, ističe naš sagovornik, uglavnom tipuju žrtve, prate ih da bi naučili navike, posmatraju da li neko živi s njima, da li imaju psa, da li zaključavaju vrata i prozore.

- Savet svim građanima je da nepoznatim ljudima ne otvaraju vrata, da uvek zaključavaju, ali i da ugrade video-nadzor i alarm.

Šta su ukrale

Bogat plen

* 22.000 evra

* 580 evra

* 350.000 dinara

* 50.000 dinara

* zlatni nakit

Autor: