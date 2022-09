SKANDALOZNO: Osuđenog pedofila poslali na društveno-koristan rad u ustanovu za decu sa posebnim potrebama

Muškarac iz Slavonije, koji je osuđen za seksualno zlostavljanje 10-godišnje pastorke, kažnjen je društveno-korisnim radom i to u Udruženju za rad sa decom sa posebnim potrebama u jednom slavonskom gradu, a tamo ga je poslala Kancelarija za uslovnu kaznu Ministarstva pravosuđa u Osijeku.

Kako prenosi Jutarnji list, pre pet godina, muškarac iz Slavonije optužen je za seksualno zlostavljanje i iskoriščavanje deteta mlađeg od 15 godina, konkretno svoje, tada 10-godišnje, pokćerke.

Pre nešto više od godinu dana pravomoćno mu je potvrđena presuda kojom je osuđen na 11 meseci zatvora, koji su mu zamenjeni radom za opšte dobro. A, onda je u aprilu ove godine počeo da služi kaznu, ni manje ni više, nego u Udruženju za rad sa decom s posebnim potrebama!

Tamo ga je, naime, uputila nadležna Kancelarija za uslovne kazne.

Muškarac je dolazio uredno na posao, popravljao opremu u dečjem parku, ogradu, farba sprave, kosio travu... Niko u Udruženju nije znao za šta je osuđen.

- Imamo saradnju s Probacijskim uredom već nekih 5-6 godina i nikada nije bilo problema, a nama je mnogo pomoglo, jer imamo veliki prostor koji treba održavati, što udruženjima nije baš jednostavno. Što se tiče osuđenika, mi nikada ne znamo za što su oni osuđeni. Tu je važno napomenuti, bez obzira na ovaj aktealni slučaj, da osuđenici nikada nisu u kontaktu s decom.

Dakle, ni u konkretnom slučaju nismo znali za šta je čovek osuđen, a on se pokazao kao besprekorno dobar radnik. Slagao bih kada bih sada govorio drugačije. Često je i samoinicijativno popravljao neke stvari koje bi primetio da su se pokidale... Dovodio je ovde i svoju decu, koja su se igrala dok je on radio. Baš smo bili zadovoljni s njim, rekao je Jutarnjem jedan od predstavnika Udruženja.

Međutim, navodi Jutarnji, nešto ga je ipak "kopkalo" pa je nakon neke tri sedmoce odlučio sam da proveri šta je muškarac, koga su im poslali na odsluženje uslovne, zapravo učinio.

- Kada sam saznao da je osuđen zbog pedofilije na prvu sam se užasnuo. Odmah sam kontaktirao Probacijski i pitao ih kako su nam mogli poslati tog čoveka. Oni su se izvinili, kazali da im je žao... te su rekli da će ga odmah povući. No, ja sam tada, čisto iz nekih ljudskih razloga odlučio povući kočnicu. Ponavljam, taj čovek nikada nije bio u kontaktu ni sa jednim detetom koje je dolazilo, bio je odličan radnik i rekao sam ljudima u Probacijskom da ću ja preuzeti odgovornost za njega, a oni su se složili.

Kad je sledeći put došao, obavio sam s njim "ulični razgovor" i rekao mu da će sa mnom imati posla i problema ako samo primetim da radi nešto neprimereno. Smatrao sam da čoveku treba dati šansu i preuzimam za to punu odgovornost, iako ga nikada pre nisam vidio niti sam ga poznavao, niti me je ičime zadužio. Jednostavno, to je bila moj ljudski gest. On mi se na to samo skrušeno zahvalio što sam mu ukazao poverenje, rekao je jedan od čelnika udruženja.

Kako je priča stigla do medija, kancelarija za uslovne kazne prošle sedmice povukla je osuđenika sa rada iz ovog udruženja.

Kako je do ovoga uopšte došlo? Kako je muškarac osuđen za pedofiliju završio na radu u udruženju koja se stara o deci sa posebnim potrebama? Odgovori iz Ministarstva pravosuđa i uprave još uvek nisu stigli.

U međuvremenu, ministar pravosuđa Ivan Malenica komentarisao je slučaj .

"To je neshvatljivo i neprihvatljivo. Preduzećemo mere da se to ne dogodi", rekao je on a preneo Dnevnik.hr.

"Ako utvrdimo da je došlo do greške, sankcija će biti", odgovorio je na pitanje hoće li nekoga kazniti za takvu odluku.

"Ovde je reč o grešci koja se dogodila u sistemu. Očigledno je došlo do greške, osoba je poslata tamo gde nije trebalo da bude poslata", rekao je Malenica.