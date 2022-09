'NEKO ME UBO U LEĐA NOŽEM, KRVARIM' Mladić napadnut u Nišu samo zbog toga što je nosio majicu sa natpisom koji se nekome NIJE SVIDEO! Evo šta je pozadina svega!

Uroš Janjić (28) iz Negotina, koji je 21. juna 2019. godine izboden na Keju Kola srpskih sestara identifikovao je danas pred Osnovnim sudom u Nišu Nikolu Radonjića (35) iz ovog grada, kao osobu koja ga je napala nožem.

Osim Radonjića, koji se tereti za nanošenje teških telesnih povreda, sudi se i njegovim drugovima Aleksandru Zoriću (23) i Milošu Krstiću (23) ali za učestvovanje u tuči. Za isto krivično delo optužen je i Janjićev prijatelj Đorđi Đeorgiev (26) koji je prema navodima tužilaštva, u sukobu takođe imao aktivnu ulogu.

Osnovno javno tužilaštvo ovaj događaj okvalifikovalo je kao zločin iz mržnje, jer je Janjić, prema navodima optužbe, napadnut zbog antifašističkog natpisa na majici.

Uroš je danas kazao da je napadu prethodila prepirka sa mladićem oko natpisa na njegovoj majci, ali da taj muškarac nije nijedan od optuženih.

- Osoba koja mi se obratila rečenicom : - Ne sviđa mi se tvoja majica!, danas nije prisutna u sudnici. Mogu da ga identifikujem na osnovu snimka napravljenog na protestnoj šetnji organizovanoj ovim povodom nedelju dana posle napada, jer je taj muškarac tada bio tamo – rekao je Janjić. Istakao je da veruje da su njegovi napadači pripadnici desničarskih organizacija te da je iz tog razloga on postao njihova žrtva. Na pitanje odbrane optuženih, na osnovu čega smatra da su desničari, Uroš je kazao da je to zaključio na osnovu njihove komunikacije na Fejsbuk profilima.

Na današnjem suđenju emitovan je i snimak Uroševog poziva policiji u noći ranjavanja. Mada jedan deo komunikacije sa dežurnom službom nije bio jasan, zbog čega su branioci optuženih zatražili transkript razgovora, jasno se čulo kako Uroš govori da je teško povređen.

- Neko me je ubo u leđa, neko me je posekao, krvarim… Mislim da mi treba Hitna pomoć, ima dosta krvi – čulo se na policijskom snimku.

Suđenje će biti nastavljeno saslušanjem maloletnog svedoka M.V. koji se danas nije pojavio na glavnom pretresu.

Janjić je nakon izlaska iz sudnice izrazio nezadovoljstvo što ovaj događaj ni nakon tri godine nije dobio sudski epilog. Iako je u napada zadobio teške povrede u vidu proboja plućne maramice i unutrašnjeg krvarenja, Uroš je kazao da mu mnogo teže pada to što je njegov prijatelj Đeorgiev takođe na optuženičkoj klupi.

- Trenutno nam je najveća briga to što protiv Đorđija i dalje postoji krivična prijava iako smo i ja i on oštećene strane. Pošto se protiv njega vodi krivični postupak, ima problema da dobije srpsko državljanstvo iako ovde živi od 2012. godine. Ovde je završio srednju školu i fakultet, na masteru je i paradoksalno je što je i dalje stranac jer suđenje traje tri godine. Nema dokumenta, ne možemo nigde da otputujemo zajedno, ne može na letovanje, ni u Makedoniju, ima ograničenu slobodu kretanja zato što nas je neko napao. Razočaran sam, još sam pod traumom, bar jednom mesečno imam tu epizodu, ali mi sudija uliva poverenje da će stvari dovesti do kraja – kazao je Janjić.

Kaže da sve ovo što mu se desilo, ostavlja gorak ukus zbog čega planira da ode iz zemlje.

- Često menjam prebivališta jer radim od kuće i mogu da putujem. Trenutno sam u procesu traženja novog mesta gde bih se osetio prihvaćenim. Dugo sam se borio protiv tih stvari na način koji sam umeo, ali došlo je dotle da to nije vredno moje žrtve. Sa druge strane ne vidim da je moguće promeniti stvari koje meni smetaju, ako je nekima lepo da sede ispred dragstora, piju pivo i mrze Albance, pedere, Hrvate… ko sam ja da im kvarim tu sreću, idem negde gde su ljudi sličniji meni – zaključio je Janjić.

Radonjić, Zorić i Krstić su negirali krivicu ističući da su sukob isprovocirali Uroš i Đorđe sa kojima se prethodno nisu poznavali ali su se “zakačili” u prolazu a zatim i potukli. Negirali su da su od Uroša tražili da skine majicu i odbacili pripadnost desničarskim organizacijama.

Zločin iz mržnje predstavlja otežavajuću okolnost koja se uzima u obzir prilikom odmeravanja kazne. U naše krivično zakonodavstvo uveden je 2012. godine ali je prva presuda kojom je ovaj elemenat uzet u obzir doneta tek 2018. godine. Ovo delo postoji kada je krivično delo motivisano mržnjom zbog pripadnosti rasi, veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Suđenja u ovom predmetu su više puta odlagana a postupak je pre Valentine Miladinović Pešić, vodilo dvoje njenih kolega.



Autor: