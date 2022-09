Jurić o uhapšenom instruktoru jahanja: Siguran sam da će se javiti još zlostavljanih devojčica

Za ceo slučaj saznalo se kad je jedna od devojaka, koja je išla u školu jahanja, ispričala svojoj drugarici koja je inače ćerka jednog od vlasnika kluba, da je trener zlostavljao.

Učitelj jahanja i kaskader M.Đ. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanja, pokušaja silovanja i nedozvoljene polne radnje.

Uhapšenog je, navodno, za ova krivična dela optužilo deset devojaka, među kojima su i maloletnice.

Za ceo slučaj saznalo se kad je jedna od devojaka, koja je išla u školu jahanja, ispričala svojoj drugarici koja je inače ćerka jednog od vlasnika kluba, da je trener zlostavljao. Posle toga su i druge devojke počele da pričaju svoje priče i kockice su se sklopile. Saznalo se da godinama trpe zlostavljanje.

- Ono što je ključno u ovom slučaju i slučajevima koji se redovno dešavaju u Srbiji je to da je veoma isključivo za državne institucije gde danas ne možete zaposliti osobu koja ima iza sebe krivično delo zlostavljanja deteta. Međutim, u privatnim školama fudbala ili u ovom slučaju konjičkom sportu, školi jezika ili nekih drugih aktivnosti to nije obaveza i jeste ogroman problem. Mislim da je veoma važno da ljudi koji rade sa decom moraju prolaziti razne kontrole. Psihološka kontrola je potrebna na svakih šest meseci, razgovor sa tim ljudima, gde bi se možda moglo uvideti da ti ljudi imaju određene sklonosti ka pedofiliji ili kada je u pitanju zlostavljanje dece na neki tako što bi se zabranio rad sa decom - rekao je Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu za K1 televiziju.

Ono što se nameće kao pitanje posle svih ovih slučajeva je da je to trajalo, i kako je moguće da niko nije uvideo šta se dešava, zapitao se jurić.

- Uglavnom to jeste strah ne samo od zlostavljača nego i od viktimizacije celog društva. Pređašnje iskustvo nam je nažalost pokazalo da ni danas ne poštujemo žrtvu, nema dovoljno dobre podrške a veliki broj pogotovo devojčica nema dovoljno hrabrosti da izađu i optuže, ili kažu šta im se dešava. To se dešavalo i u ovom slučaju, nažalost. Ovo je trajalo zaista predugo, kako smo i videli, i dovoljno je bilo da jedna od žrtava izađe u javnost, ohrabri se i kaže kroz šta prolazi da bi se javilo još njih deset. Potpuno sam siguran da će se javiti još nekoliko, a to je dokaz koliko u svom okruženju imamo ljudi koji su spremni da zarad svojih nagona zlostavljaju decu u neograničenom trajanju. To je problem, kao društvo nismo sazreli da o ovome govorimo i da žrtvi damo podršku otvoreno i bez straha. Mi kao organizacija nismo imali saznanja o ovom slučaju, i kontaktiraćemo porodice žrtava i želećemo da budemo pravni zastupnici zato što je to tema koja je nama veoma važna. Kada je reč o zakonu, prvo bi trebalo uvesti registar pedofila i to bi bila jedna preventivna stvar i umnogome bi sprečila osobe koja su nekada činila krivična dela nad decom da to ponove u budućnosti - rekao je Jurić.