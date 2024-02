INSTRUKTOR JAHANJA ZLOSTAVLJAO I DVE SESTRE! ŠOK SVEDOČENJE: Imala sam 11 godina kada mi je rekao da se trljam o konja, nisam znala šta to znači!

U Višem sudu u Beogradu danas je održano suđenje okrivljenom M. Đ. instruktoru jahanja i kaskaderu, koji se tereti da je silovao i seksualno zlostavljao polaznice svoje škole jahanja, a na današnjem ročištu svedočile su oštećene sestre koje su te 2013. imale 11 i 13 godina.

Podsetimo, instruktor jahanja optužen da je izvršio krivična dela - silovanje, silovanje u pokušaju, polno uznemiravanje i pet krivičnih dela nedozvoljene polne radnje nad sedam polaznica njegove škole jahanja u Barajevu, od kojih je pet bilo maloletno u vreme izvršenja krivičnog dela. Sve od 2010. do 2021. godine.

Na današnjem suđenju prvo je svedočila devojka koja sada ima 22 godine i ona je detaljno opisala kakav je bio M. Đ. kao učitelj jahanja u njegovoj školi gde je ona došla 2011. godine, kao i kada su počeli problemi i napastvovanje.

- Sestra i ja smo došle u školu jahanja kod M. Đ. 2011. godine i tada smo prvo trenirale kod suvlasnice M. G. da bi potom prešli da trenireamo kod M. Đ. - počela je svoje svedočenje iz posebne prostorije u zgradi Palate pravde odakle i svedoče sve žrtve na ovom suđenju.

- Dovodila nas je majka i mi smo u tom klubu provele dve godine, tačnije do 2013. Moja sestra je tada prestala da trenira uz izgovore "da je više ne zanima sport, konji, jahanje". Naša majka je nije terala i ostalo je na tome.

Kako je potom objasnila oštećena devojka, kada je optuženi M. Đ. počeo da ih trenira počeli su i komentari seksualne konotacije, kao i dodirivanje.

- Znao je da nam kaže da pratimo ritam konja i "da smo dobro jahale samo kada sv**imo na konju". Sestra i ja, pošto smo tada bile maloletne, imale smo 11 i 13 godina, nismo znale šta to znači, guglale smo na internetu kako bismo videle šta to treba da uradimo kako bismo bile što bolje - rekla je ona i dodala:

- Dešavalo se to da mi govori: "Dođi da se mazimo!". Znao je da me trlja i dodoiruje po leđima i rukama. Više puta me je pozivao u sobicu gde je on spavao, gde bi me potom ljubio u glavu, obraz i uho, a gurao mi je i jezik u usta. Plašila sam se i o tome nisam nikome pričala. Ono što sam tada kao devojčica mogla da uradim jeste da sam smišljala izgovore kako ne bih išla kod njega u tu sobu.

Oštećena devojka potom je ispričala i kako je više puta došla u neprijatnu situaciju sa M. Đ.

- M. Đ. je znao koliko imam godina tada kada me je dodirivao i govorio mi sve te ružne stvari, jer sam čak neke rođendane slavila i u konjičkom klubu, a takođe, kada me je prijavljivao za takmičenja u dokumentaciji je pisalo koje sam godište. O svemu što se tamo dešavalo, podsećam, nikome nisam pričala, jer nisam donekle ni shvatala o čemu se tu zapravo radi. To maženje po rukama i leđima na treninzima desilo se nekih 10 puta za te tri godine, nakon svega sam otišla u drugi klub jer sam zaista volela konje, a zatim u još neke za koje sam se kasnije i takmičila - navela je oštećena devojka.

Nakon ovog svedoka, svedočila je njena sestra (24) koja je navela kakvo sećanje ona nosi iz konjičkog kluba u kom je M. Đ. godinama seksualno zlostavljao učenice.

- Bilo je jako puno neprijatnih scena sa tim čovekom! Mogu da kažem za tri godine da sam doživela nekih 20,30 puta gde me je mazio, ali tražio je da i ja njega mazim. Jednom se dogodilo da sam u toku treninga pala, a da je on došao do mene kako bi mi navodno pomogao i objasnio mi kako da to više ne radim. Tada mi je stavio ruku na butinu i rekao mi da se trljam od konja, da kada s**šim da mu javim da se to dogodilo - rekla je ova devojka, pa dodala:

- Ja sam tada samo rekla u redu, jer nisam ni znala šta to znači, imala sam 13 godina. Desilo se i to da sam sedlala konja u boksu, a on mi je prišao, zagrlio me i krenuo da me stiska. Zavlačio mi je ruke među noge, nisam znala šta mi radi. Znao je nakon tako neke situacije da se kasnije pravi kao da se ništa nije dogodilo. Izbegavala sam treninge i znao je da me pita "da li sam nešto ljuta na njega", osećao je da se nešto dešava, ali ja sam se pravdala da su u pitanju obaveze oko škole. Otišla sam kada mi je rekao da sam porasla, i da imam lepe obline devojke i da želi ozbiljniji odnos sa mnom, tada sam prestala, bilo je neprijatno.

Kako je potom dodala svedok oštećena u potresnom svedočenju navela je i da je bila miljenica M. Đ.

- Mislim da me je M. Đ. favorizovao, jer je znao često da me hvali i da mu udeljuje komplimente kako sam mu omiljena i najbolja. O svemu što mi se tamo dešavalo, o tom odnosu između njega i mene nisam nikom pričala, jer ni ja tada nisam čula da su se takve stvari dešavale. Društvo je bilo super - rekla je ona.

Nakon njenog svedočenja okrivljeni M. Đ. se javio za reč i naveo "da su ga sestre i njihova majka izigrale".

- Nikada se nije desilo da one dolaze same, uvek ih je dovozila i odvozila majka na treninge, a vikendom je to radio njihov otac. Garantujem životom da je tako bilo, pa ta žena je čak i bila u prostoru za jahanje, a i sama je znala ponekad da jaše sa njima. Izigrale su me, ta mlađa je otišla u drugi klub, pa sam joj ja iako je imala novog trenera pomagao i učio je da se spremi za takmičenje - rekao je M. Đ. koji na suđenja dolazi iz pritvora u invalidskim kolicima.

Sledeće ročište zakazano je za 20. mart kada bi trebalo da svedoči poslednja žrtva koja će do tada napunuti 18 godina.