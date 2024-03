NASTAVLJENO SUĐENJE INSTRUKTORU JAHANJA KOJI JE NAPASTVOVAO MALOLETNICU! Optuženi šokirao sve izjavom: LOŠE JE JAHALA!

Svedočenjem S. P. koja je optužila učitelja jahanja da je polno uznemiravao kao maloletnicu, danas je nastavljeno suđenje Milošu Đukiću!

Kao posebno osetljiv svedok, kao i šest devojaka koje su prethodno svedočile pre nje putem linka iz posebne prostorije suda, S.P. je prepričala svoje traumatično iskustvo iz leta 2021. godine. Rekla je da je optuženi znao da ima samo 15 godina.

Ona je u konjički klub došla preko drugarice čije je otac suvlasnik kluba i Đukić je mesecima prema njoj bio kao da joj je deda.

- Pitao je druge devojke i mene jesmo li gladne, kako smo i kako nam je u školi. Mi smo mu bile kao unuke, tako smo doživljavale naš odnos. Prvo su bili neprijatni komentari koje smo prihvatali kao normalne iako nisu bili. Govorio nam o trljamo čavku o prednji unkaš, da smo njegove ćomike i da će posle treninga da nas izvaćari - objasnila je oštećena.



Ispričala je da je nju instruktor hvatao za zadnjicu kad bi joj pomagao da se popne na konja, kao i da ju je dodirivao po unutrašnjoj strani butina.

Ona je rekla da se osećala loše pošto bi doživela seksualni napad od Đukića i da je pokušavala da zaboravi šta joj se desilo.

- Prvi put se desila neprijatna situacija u leto 2021. kad sam ušla pre treninga kod optuženog u sobu u prostorijama kluba da ga pitam kojeg konja ću da jašem. Za sobom sam ostavila otvorena vrata i on je ustao sa kreveta gde je ležao i zatvorio ih je. Zagrlio me je i osetila sam kako ruku spušta ka mojoj zadnjici i kako me blago mazi i tapka. Izvukla sam se i brzo pobegla. Plakala sam i pokušavala da zaboravim događaj - rekla je S. P.

Optuženi instruktor jahanja je iz invalidskih kolica u koja je dospeo tokom pritvora u kojem se nalazi skoro dve godine, otkad je otkriveno sta je radio, povremeno je krajičkom oka gledao ka oštećenoj na ekranu preko kog se odvijalo njeno svedočenje.

U drugom nasrtaju instruktor je S.P. u septembru iste godine na času jahanja u šumi poljubio u usta. Tada se suprotstavila, a on joj se onda svetio.

- Pokušao je da mi gurne jezik, ali sam držala stisnute usne, a ja nisam mogla da reagujem jer sam sa obe ruke držala dizgine. Kad sam završila pokušao je opet da me zagrli jer sam dobro jahala i počeo je da me napastvuje. Rekla sam mu:" Ne ne želim, neću". Pitao me je da li ja to neću da ga poljubim i zapretio mi je da će da me vrati na Baćušku lošijeg konja. Pobegla sam i nedelju dana nisam dolazila - rekla je devojka.

Oštećena je ispričala da je Đukić bio svestan da čini lošu stvar i da joj je obećao tokom razgovora u četiri oka kad je ponovo došla u klub, da je neće više dirati.

- "Držaću se na dva metra od tebe jer nisam pedofil", kazao mi je - citirala je oštećena.

Svesna da joj se Đukić svetio tako što joj je na času dodelio konja kojeg nije mogla da obuzda, svedok je prepričavala kako je pala sa konja zbog toga i da se konj malo povredio, a da je zbog toga optuženi na nju strašno vikao pa se posle povukao. Ona je ispričala da se o svom problemu izjadala prvo jednoj pa drugoj drugarici i da je onda sve ispričala ocu te druge drugarice koji je bio suvlasnik kluba. Tada se klupko polako odmotavalo sve više.

Miloš Đukić je na sve rekao da to nije istina.

- Sve polaznice škole izvode konja ispred štale tako da nema šanse da idem redom i hvatam ih za dupe - rekao je ubeđujući sudiju, a onda je nastavio sramno da se brani

- Zabranjeno je konjarima da uspostavljaju kontakt sa jahačem pre nego počne čas. Ustvari ona je tog dana skočila i konj je stao. Bila mu je na vratu. Kaže da sam je zvao da je zagrlim jer je dobro jahala, a ona nikad nije dobro jahala. Loše je jahala i od nje neće biti ništa. Nisam je poljubio, nego sam je poljubio u kajiš od kacige u njega sam je poljubio - izgovorio je Djukić obraćajući se sudiji povremeno sa " Razumeš".

Njegovom braniocu sudija je odbila brojna pitanja ka oštećenoj jer ih je ocenila kao suvišna i nedolična. Odbila je i zahtev odbrane da Đukića pusti iz zatvorskog pritvora.

Na sledeće ročište 8. maja biće pozvani da svedoče zaposleni u konjičkom klubu Gunjača Marinai Mrkovački Janko i Olga.