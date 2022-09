DETALJI SA IZRICANJA PRESUDE! Stefana je pregazio, a njegov brat je imao povrede na svakom delu svog malog tela, VI STE OSUĐIVANI 10 PUTA

Lazar Galić (38) koji je izazvao saobraćajnu nesreću na Karaburmi u kojoj je nastradao Stefan Balić (9), a njegov pet godina mlađi brat teško povređen, juče proglašen krivim

Lazar Galić (38) iz Beograda koji je 17. jula 2021. u Ulici Marijane Gregoran na Karaburmi izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je život na pešačkom prelazu izgubio Stefan Balić (9), a njegov pet godina mlađi brat teško povređen, osuđen je juče na maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora.

Sudija Vladana Vukčević Jovanović, Galiću je izrekla i meru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od pet godina, a produžen mu je i pritvor u kom je od 23. jula prošle godine. U obrazloženju presude, kojom je Galića koji je posle nesreće pobegao sa lica mesta i uhapšen je u svojoj kući dan kasnije, osudila na maksimalnu kaznu, sudija je navela da je takvoj odluci doprinelo njegovo ponašanje, kako posle nesreće, tako i tokom suđenja.

Najveća kazna izrečena u Srbiji

Prvi osnovni sud u Beogradu svojom presudom prihvatio je predlog tužilaštva da Lazar Galić bude osuđen na maksimalnu kaznu. Na ovu presudu, po zakonu, obe strane imaju pravo žalbe. - Ovo je možda i najveća kazna izrečena u Srbiji za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Osnovni sudovi, u praksi, najčešće izriču daleko blaže kazne za nesreće izazvane iz nehata, odnosno kada nije utvrđeno da je onaj ko je izazvao imao alkohol u krvi ili prošao na crveno svetlo - kaže sagovornik Kurira.

Pobegao s lica mesta

- Lazare, vaše držanje i izraženo kajanje, po oceni suda, nije bilo iskreno i niste iskreno pokazali empatiju - rekla je sudija u obrazloženju presude. Tokom suđenja, kako je navela, izvedeni su brojni dokazi na osnovu kojih je utvrđeno da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom.

- Rekli ste da ste osetili tup udarac, ali niste se zaustavili, nastavili ste bez kočenja. Uhapšeni ste dan posle nesreće, u međuvremenu se niste interesovali za stanje povređenih - rekla je sudija.

Deda dečaka o presudi

Sud doneo ispravnu odluku, ali našeg deteta nema

Slobodan Balić, deda preminulog dečaka, kaže za Kurir da "njihovog anđela ništa ne može da vrati" - Da su ga osudili i na doživotnu, ni to ne bi vratilo našeg Stefana. Nama je od tada veoma teško i borimo se svaki dan za vazduh - kaže Slobodan u suzama: - Mislim da je sud doneo ispravnu odluku što se tiče kazne, ali nama to ništa ne znači jer našeg deteta nema. Stefanov deda, tužnim glasom, kaže da se trudi da sa porodicom prebrodi tragediju koja ih je zadesila. - Svima u porodici je veoma teško, najviše roditeljima, ali imaju drugog sina, zbog koga moraju da nastave život. Izuzetno mi je teško da prolazim pored mesta gde se sve dogodilo, kao i da gledam mural sa Stefanovim likom. Jednom prilikom njegov brat mi je rekao: "Deda vodi me kod mog brata, tamo je nacrtan."

Stefan Balić, podsetimo, bio je na sredini pešačkog sa ocem Mihajlom i bratom, kada ih je pokosio Galić.

- Stefan je preminuo nakon četiri dana, kako se osećala njegova porodica, možemo samo da nagađamo. Njegov otac Mihajlo svedočio je pred sudom o nesreći, ali i tome kako mu je, kao radniku Hitne pomoći, koji je spasavao druge ljude, bilo jasno da mu je sin teško povređen. Držao je glavu sina i svojim ustima isisavao krv iz nosa i usta da se ne bi ugušio, da bi mogao da diše - podsetila je sudija na detalje potresnog svedočenja Stefanovog oca.

Na dan kada je dečak preminuo u bolnici, otac je otišao da ga vidi. - Zamolio je svoje kolege, lekare, da mu dozvole da još jednom bez cevčica na telu, vidi sina. Otvorili su mu džak u kom je bilo telo, poljubio je sina i sam zatvorio džak - rekla je sudija.

Držao brata za ruku

Ona je navela da ništa manje zanemarivo nije ni to što je Stefanov brat zadobio prelom butne kosti i povrede "na svakom delu svog malog tela".

- Podvrgnut je operaciji butne kosti, verovatno je trpeo velike bolove. Njegov otac je posvedočio da se od fizičkih bolova oporavio, ali ne i od onoga što je preživeo kada je poslednji put za ruku držao starijeg brata - rekla je sudija. Galić, njegova supruga, brat i kum, koji su došli da mu pruže podršku, bez reči su slušali obrazloženje sudije.

- Vi ste 10 puta osuđivani za različita krivična dela, dva puta zbog saobraćajnih nesreća izazvanih u istoj ulici. Oba puta ste imali veliku količinu alkohola u krvi, šest puta ste prekršajno kažnjavani - obratila se sudija na kraju Galiću.