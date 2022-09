'NE ULAZITE U MRAK' Psiholog o serijskom silovatelju: U ovom slučaju može da pređe na decu!

Vest da je serijski silovatelj Igor Milošević (44) izašao na slobodu iz "Nove skele" posle 15 godina provedenih "iza rešetaka" uznemirila je javnost, posebno jer je reč o višestrukom povratniku za kojeg, prema rečima stručnjaka, postoji velika opravdana bojazan da će to delo da počini opet.

Psiholog Radomir Čolaković je objasnio o kakvoj osobi je reč i savetovao "šta raditi da bi se eventualno izbegla takva situacija".

- To je psihopata, tu nema leka, on će opet to da uradi, to je jak nagon. To su emotivno oštećene osobe i tu doktor ne može ništa. E sad pazite, ima tu dosta i preterivanja, znate kako kažu - ne ubija svaki metak. Ne znači da će on silovati pola Srbije, ali svakako apelujem na osobe iz njegovog okruženja da budu na oprezu. Po meni on je trebalo da bude smešten u neku vrstu izolacije, jer je to psihološki problem. Silovanje je strašna stvar i ne sme da se dogodi da on ovo ponovo počini. On mora da bude pod nekakvim nadozorom Centra za socijalni rad, nekih nadležnih organa, da se zna kuda ide, šta radi... - rekao je Čolaković za Telegraf.

Ističe da u situacijama silovanja u suštini ne postoji nikakva odbrana žrtve na "psihološki način", već da je najbolja odbrana - fizička.

- U drugim zemljama žene obučavaju kako da se odbrane od nasilnika, ovde se to ne radi, a trebalo bi. Silovatelja ne možete prepoznati. Da mu to piše na licu, on bi bio uhapšen pre nego što počini to delo. Oni vrlo intelignetno vrebaju svoju žrtvu i imaju čitav sistem razrađen u glavi kako će sve to da urade. To su emotivno oštećene osobe. Ono što možete da uradite je da ne razgovarate sa nepoznatim osobama, da izbegavate "mračne sokake"... Silovatelji uglavnom napadaju noću. Ovo je veoma opasna stvar, ali sa druge strane, ne smemo dizati paniku - kaže on.

Čolaković potom kaže da silovateljima vremenom "opada" nagon jedino u slučaju starosti, kada svakom muškarcu opada nagon za seksualnim odnosima, ali da tu onda vreba druga opasnost.

- On može da se da tako kažem smiri vremenom, kada ostari, kada više ne bude mogao da savladava te žene, ali onda može da pređe na decu. Iako kako muškarac stari opada želja za odnosom, postoje drugi načini da on zadovolji svoju bolest.

Fotografija kao upozorenje

Igor Milošević (44) serijski silovatelj izašao je posle 15 godina iz zatvora "Nova skela" a u javnosti se pojavila njegova fotografija sa upozorenjem na to kako sada izgleda.

Ranije je bio opisan kao tamnoput, 175 cm, jake građe, ali sudeći po priloženoj fotografiji njegov izgled se promenio.

Podsetimo, prvi put je napao 1992. godine, kada je imao samo 14 godina. Tada je za samo tri dana napao 9 žena, od kojih je 4 silovao. Na slobodu je izašao 2001. godine.

Nije prošlo ni mesec dana nakon što je iz zatvora, napao je ponovo. Silovao je još jednu ženu i počinio 8 razbojništava. Naime, u jednom kozmetičkom salonu silovao je M. A. i opljačkao. Ušao je u radnju i tražio kremu, potom je video da se ključ od salona nalazi u bravi, iskoristio je to, zaključao salon i odvukao devojku u solarijum gde ju je silovao.

Tada je osuđen na 10 godina, ali je iz "Zabele" izašao posle 5 i po godina.

Njegov pohod se nastavio po izlasku iz zatvora.

Naime, u septembru 2007. godine u Ulici Maksima Gorkog, u butik silovao je radnicu uz pretnju nožem. Po izlasku iz radnje ukrao je jaknu i novac. Već sledećeg dana njegova serija napada se nastavila. Igor je uleteo u optičarsku radnju u Ulici vojvode Stepe i uz pretnju nožem ukrao pare, zlatan lanac i naočare.

Nakon serijskih napada 2007. godine policija je krenula u potragu za njim koja je trajala 4 dana. Uhapšen 20. septembra oko 19:30 časova na Adi Huji.

Imao nameru da napadne u Njegoševoj?

U danima dok je trajala potraga, jedna radnica solarijuma u Njegoševoj je prijavila da je u salon sa solarijumima ušao muškarac koji odgovara opisu silovatelja. Prema njenim rečima, pitao ju je da li može da sedne da sačeka svoju devojku koja se sunča, ali je posle 10 minuta rekao da je gladan i otišao.

Kako je tada izjavila, mušterije su počele da dolaze u solarijum, pa je odustao.

Od ukradenih para kupovao drogu

Kako je tada na saslušanju izjavio, on je od novca koji je krao kupovao drogu. Nikada nije priznao silovanja, ali razbojništva jeste.

