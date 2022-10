DOBIO PAPIR NA KOME PIŠE 'NEMA OPASNOSTI PO DETE', PA UBIO TO ISTO DETE: CZSR majci devojčice dao SRAMAN odgovor kada se žalila

Izvor blizak Suzani B. i Marku B. iz Vršca, koji je juče popodne ubio rođenu ćerku (3), pa se obesio, kaže za Kurir da smatra da je ovde najveći propust napravio Centar za socijalni rad, koji je dozvolio ocu da samostalno viđa dete, iako je on osuđen za nasilje u proodici i određena mu je mera obaveznog psihijatrijskog lečenja u specijalizovanoj ustanovi.

- Marko je bio lečeni psihijatrijski bolensik, što gotovo niko nije znao, a i sud mu je u presudi izrekao meru obaveznog psihijatrijskog lečenja, čime je to i potvrđeno. Očigledno je da u ovom slučaju nije sve odrađeno kako treba, greška je što je Centar za socijalni rad njemu dao dete - objašnjava sagovornik:

- On je ćerkicu ubio da bi napakostio supruzi i da bi ona patila. Bio je kivan zbog presude i zbog toga što je proglašen krivim za nasilje u porodici, a uz sve to je bio i psihički labilan. Radnici Centra za socijalni rad su to morali da znaju. Da stvar bude još gora, Suzana B. se žalila na odluku CZSR da otac samostalno viđa dete, a odgovor koji je, prema rečima našeg izvora, dobila od radnika Centra je u najamanju ruku skandalozan.

- Suzani su u Centru za socijalni rad rekli: "Šta ti znaš, tu procenu vrši neko ko je stručniji od tebe". Zamisilte, on je dobio papir na kome piše "nema opasnosti po dete", a onda taj isti čovek ubije to dete. Kivni smo, besni, tužni, ne znamo ni sami kako da opišemo to što osećamo u ovom trenutku - kaže izvor Kurira blizak majci Suzani.

Iz Centra za socijalni rad u Vršcu danas su nam rekli "da nemaju komentar". U međuvremenu oglasilo se Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

- U vezi strašnog porodičnog nasilja koje se dogodilo u Vršcu obaveštavamo javnost da Ministarsto u konkretnom slučaju nema nadležnost da vrši nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad Vršac u oblasti porodično-pravne zaštite. Zakonom je propisano da taj nadzor vrši Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku sa sedištem u Novom Sadu. Prema našim saznanjima ovaj organ je taj postupak i započeo - navodi se u saopštenju Ministarstva.

pročitajte još Oglasilo se Ministarstvo za brigu o porodici o ubistvu devojčice iz Vršca: Utvrdiće se da li je bilo propusta

Autor: