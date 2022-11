INTERNETOM KRUŽE DVE VERZIJE DOGAĐAJA: Evo ko je mladić iz Lazarevca koji je sebi odsekao POLNI ORGAN i trčao GO ULICOM!

Muškarac (33) iz Lazarevca odsekao je sebi, kako se sumnja, polni organ, a potom je nag i krvav izašao na ulicu.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, muškarac je u svom stanu sebi naneo jezive povrede, a potom je izašao napolje da se šeta. Jeziv slučaj dogodio se 28. oktobra, a izbezumljeni građani u čudu su gledali kako povređeni muškarac šeta preko mostića u blizini jedne osnovne škole.

- Građani su pozvali policiju i odmah je došla patrola. Mladić tog dana nije nikoga povredio, osim samog sebe. On je navodno sebi u stanu odsekao jedan testis i zasekao polni organ - navodi izvor iz istrage.

Kako dodaje, policija je navodno u stanu muškarca pronašla tragove krvi i nož. Njemu je ukazana medicinska pomoć, a potom je prevezen na odeljenje psihijatrije.

Meštani Lazarevca za Kurir kažu da je to momak koji ima debeo dosije u policiji. Kako tvrde u gradu ga znaju kao čoveka koji nasrće na devojčice i starije žene.

- Mi ga znamo kao manijaka. Spopada žene gde stigne. Priča se i da dugo već konzumira narkotike, uopšte me ne čudi da je to sebi urdio, ko zna u kakvom je stanju bio, jer dečko nije sav svoj. Kada ga vidimo u kraju, od straha prelazimo ulicu. Nikada ne znamo šta njemu može da padne na pamet - kaže uznemirena komšinica i dodaje:

- Ljudi su okretali glavu od njega, užas jedan. Inače, ovaj mladić je ranije više puta hapšen i to zbog teških krađa, ugrožavanja sigirnosti i nedozvoljenih polnih radnji. Po gradu kruže razne verzije kako je ovaj muškarac ostao bez polnog organa. - Jedni sada pričaju da zapravo on nije povredio sam sebe, već da je tog dana spopadao neke devojčice kod škole. Tada su, kako se priča, naišli neki momci i videli su šta radi. Onda su ga tukli i isekli mu testiste, uz pretnju da mora da kaže da je to sam sebi uradio. E, sad, da li je to tačno, ne znamo, tako se priča - rekao je jedan Lazarevčanin.

Takođe, na društvenoj mreži Telegram se pojavila fotografija golog i krvavog muškarca, spuštenih gaća, a ispod je neko napisao "da ga je osakatio otac devojčice koju je on maltretirao". - Ipak, sve su to neproverene glasine, ljudi svašta pričaju - rekao je izvor.

