TRI KOBNA RATA LUKE BOJOVIĆA! Upleten u krvnu osvetu, u obračun klanova i sukob zemunaca! UBIJENI MU BRAT, KUM, I BROJNI PRIJATELJI...

Luka Bojović, koji bi prema najavama španskih državnih organa uskoro trebalo da bude proteran i prebačen u najvećoj tajnosti u Srbiju, na Balkanu ima veliki broj neprijatelja. Upoznati sa prilikama tvrde da osim neprijatelja, Bojović ima i neraščišćene račune, jer su mu tokom godina koje je proveo u zatvoru ubijeni rođeni brat, kum i najbolji prijatelji i advokat.

- Iako nikada nije bio osuđen za ubistvo, za ime Luke Bojovića vezuju se najmanje tri krvava rata koja su vođena proteklih godina. Sudilo mu se kao novom vođi zemunskog klana, koji je posle operacije Sablja okupio begunce iz te kriminalne grupe u osvetničkom pohodu na one koji su se dovodili u vezu sa ubistvom Željka Ražnatovića Arkana. Na kraju postupka, koji je vođen pred Specijalnim sudom, on je oslobođen - podseća sagovornik Kurira.

Uhapšen u Valensiji

Upravo tokom tog suđenja, kako dodaje, postalo je očigledno da su se i "zemunci" pocepali. Bojovića je za ubistva teretio pripadnik klana Sretko Kalinić, dok su "zemunci" Miloš i njegov brat Aleksandar Simović, tvrdili da Bojović sa ubistvima nema nikakve veze.

Ubistva Bojovićevih najbližih

- 29. aprila 2013. - u centru Beograda ubijen mu je brat Nikola Bojović. Za to su osuđeni pripadnici kriminalne grupe Slobodana Šaranovića

- 2. aprila 2014. - veliki prijatelj i bivši telohranitelj Željka Ražnatovića Arkana, Rade Rakonjac, ubijen je dok je sedeo u bašti kafića u Beogradu. Na sahrani Nikole Bojovića nosio je njegov kovčeg, a Luka mu je dao čitulju. Počinioci nisu otkriveni

- 28. maja 2018. - na Karaburmi likvidiran mu je kum Dragoslav Miloradović. Bio je uz Bojovićevu porodicu do poslednjeg dana, a i on je na sahrani nosio kovčeg Nikole Bojovića. Ubistvo nije rešeno

- 28. jula 2018. - na Novom Beogradu ubijen je Dragoslav Miša Ognjanović, advokat koji je bio branilac Luke Bojovića. Likvidaran je ispred zgrade u kojoj je živeo, ubistvo nije rešeno

Luka Bojović, podsetimo, uhapšen je u feburaru 2012. u Valensiji i od tada je iza rešetaka. Osuđen je na 18 godina zbog držanja oružja i oko 600.000 evra u stanu. Dve trećine kazne ističu mu u feburaru 2024, ali su navodno španci odlučili da ga proteraju u Srbiju pre toga.

- Biće to pravi poremećaj u podzemlju, ne samo u Srbiji, nego na Balkanu. Bojović je verovatno u osvetničkoj fazi zbog svega što se dogodilo. Njegov dolazak, bio bi tempirana bomba - rekao je za Kurir bivši obaveštajac Božidar Spasić.



I kriminolog Dobrivoje Radovanović navodi da bi povratak Luke Bojovića u Srbiju, mogao da dovede do velikih poremećaja u podzemlju. - U međuvremenu, ljudi s kojima je on radio ušli su u veliki sukob sa drugom grupom. Možemo da očekujemo da će to značajno ojačati grupu na čijoj je on strani, a treba imati u vidu i da mu je brat ubijen i da je moguće da će pokušati da osveti smrt. Nezavisno od toga da li je reč o krvnoj osveti, u tim krugovima ubistvo najbližeg se ne prašta - kaže Radovanović.



Čestitam Luki što mi je ubio brata

Saša Cvetanović, zvani Pitbul, koji je u centru Beograda ubio Nikolu Bojovića i zbog toga je pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora, tokom suđenja je ostao bez brata Jugoslava koji je 27. septembra 2017. ubijen u Vranju. Nekoliko dana kasnije, Cvetanović se za sudskom govornicom obratio Bojoviću: "Čestitam, Luka Bojoviću, što si mi ubio brata!".

Upoznati tvrde da je Bojoviću najteže pao upravo gubitak brata. Navodno, Nikola Bojović koji nije bio deo kriminalnog podzemlja, ubijen je krajem marta 2013. u znak odmazde prema bratu. Optužnica Specijalnog tužilaštva teretila je Slobodana Šaranovića da je naručio ubistvo Nikole Bojovića jer je Luku sumnjičio za ubistvo svog brata Branislava Šaranovića. Šaranović nije osuđen, jer je i on ubijen u Budvi 2017. Inače, sve detalje o pripremi, planiranju i ubistvu Nikole Bojovića pred sudom je izneo pripadnik Šaranovićeve grupe, Miloš Vojinović. Mediji su preneli da je Vojinoviću u pritvor stiglo pismo od Luke Bojovića, koji mu je poručio da prizna sve, a da mu on garantuje bezbednost za njega i njegovu porodicu. Sukob Bojovića i crnogorske porodice Šaranović počeo je još 2009.

Predviđanja

- Postoji još jedan front na kom će biti veoma bitno ime Luke Bojovića, a to je rat škaljarskog i kavačkog klana. Krvavi sukob počeo je 2014, kada je Bojović već bio u zatvoru, ali je jasno da su se njegovi najbliži saradnici priklonili "škaljarcima". U tom kontekstu, pominje se ime Filipa Koraća. Posle ubistva Jovana Vukotića u Istanbulu, mnogi su predvideli sunovrat te kriminalne grupe, pa se posle odluke da Bojović bude prebačen u Srbiju spekuliše da bi on mogao da preuzme mesto prvog čoveka "škaljaraca" - dodaje sagovornik Kurira.

Ratomir Antonović

I on je meta!

Ratomir Antonović, profesor na privatnom fakultetu, rekao je da je i Luka Bojović meta.

- Ako postoji jak animozitet između dva klana, on je sigurno meta, jer je Bojović sve vreme gravitirao kao pravi šef škaljarskog klana. Zvicer bi, dakle, vrlo verovatno hteo da ga likvidira. Dobro znamo da lica koja se nalaze u zatvoru imaju uticaja na spoljni svet. Tako ne treba da nas čudi činjenica da je Bojović i danas, dok se nalazi u zatvoru, neformalni vođa - kaže Antonović.