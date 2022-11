LALIĆ NASTAVIO DA ŠOKIRA: Ispričao šta su uradili sa mašinom u kojoj su MLELI ŽRTVE

Srđan Lalić je nakon pauze nastavio da svedoči na suđenju kriminalnom klanu Veljka belivuka i Marka Miljkovića, te opisao kada su rasklopili mašinu u kome su mleli ubijene ljude.

Nakon pauze Lalić je nastavio sa svedočenjem te opisao šta se dešavalo sa Radojevićevim automobilima i kako su dogovarali nabavku droge.

- Preuzeli smo Radojevićeva vozila. Oduzet je "bmv", "škoda", "rendž rover", jednan "mercedes" s klase kupe. Miljković mi naložio da pribavim lažno ovlašćenje za taj mercedes, koji se vodilo na Radojevića. Odvezli smo ga uz administrativni prelaz sa KiM. Tamo smo se našli sa jednim Albancem i predali smo mu auto. Dogovor da nam kao kompenzaciju pošalje marihuanu, nisam siguran da li je to realizovano. Posle smo mu poslali odjavu za to vozilo. Posle Radojevićeve smrti Miljković se dopisivao sa Lakićevićem, koji je na kripti bio DŽeri, nisam siguran da li je on prvo mislio šta se desilo sa Zdravkom, ali sarađivao je - rekao je Lalić i dodao:

Dve tri nedelje kasnije kada je Vladimir Kovačević iscenirao lažnu pucnjavu na Voždovcu, što je urađeno po Miljkovićevom nalogu u cilju da se kao prikaže kako škaljarski klan sprovodi nasilje na ulicama, da se pažnja polcije preusmeri na njih. Posle ubistva Lazara Vukićevića, mašina za mlevenje je bila rasklopljena i Draganić je nosio na peskiranje, to nije bio prvi put. Time su se uklanjali tragovi i posle ubistva Vukićevića je mašinu rasklopio, uneo u skrivenu protostoriju, ponovo sklopio i stavio u tajnu prostoriju, do tada je mašina bila u garaži

