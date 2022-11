MONSTRUOZNO! Lalić o BRUTALNOM UBISTVU MITIĆA: Udavili smo ga, pa mu je Miloš prerezao vrat, ali NE ZNAM KAD JE UMRO

Srđan Lalić, svedok saradnik na suđenju protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, govorio je danas, između ostalog, o otmici i ubistvu Nikole Mitića iz 10. avgusta 2020. godine.

Lalić je rekao da je Mitića video na stadionu u kancelariji, koja je imala blindirana vrata.

"Video sam krvavo, prebijeno lice. Svi su ga ispitivali, otvorili su mu već i 'skaj'. Rekli su mi da radi za Lazara Vukićevića. Bio je prilično pretučen. Veljko mi je naložio da obrišem snimke sa kamera i da isključim kamere koje su snimale, da obrišem snimke sa fudbala, kako smo mi zvali stadion. Rekao je da kombijem prebacimo osobu do Ritopeka. Imao je majicu, bele premijata patike, objasniću kasnije zašto to napominjem. Napred u kombiju su bili Dejan Tešić i Miloš Budimir, ja pozadi sa njim. Otišli smo do kuće u Ritopeku, tamo nas je dočekao Draganić, a Belivuk je u međuvremenu naredio da se uništi garnitura sa stadiona i ostali tragovi", rekao je Lalić i objasnio da su otetog Mitića tada odveli u skrivenu prostoriju u Ritopeku.

Počeo je da priča nepovezano, da laže, pričao je da je Vukićevića upoznao u zatvoru, da mu je dao 500 evra, da mu je kupio patike i iznajmio mu taj auto od nekog Pamputa. Miloš i ja smo loše reagovali na te laži, uzeo sam armiračka klješta i zgnječio mu prst na nozi, skoro je bio otkinut. Miloš Budimir mu je građevinskim čekićem udario u koleno, napravio mu je otvorenu ranu. Tukli smo ga, ispitivali, nije mnogo reagovao, mislili smo da je na nekim drogama

Kako je naveo, Mitić je rekao da je 28 dana ranije izašao iz zatvora i da je time pravdao da nije u toku sa dešavanjima.

"Miloš je uzeo kabl, petodelni, obavili smo mu oko vrata i zategli svako na svoju stranu. Mitić je pomodreo, kada je prestao da se pomera, popustili smo. Miloš je doneo kadu, plastičnu, stavio je sa Draganićem ispod njega i Miloš mu je nožem prerezao vrat. Iscurilo je dosta krvi, ne znam kada je tačno preminuo, ali posle toga nije više bio u životu", hladno je opisao mirno stojeći za sudskom govornicom Srđan Lalić, poznat po nadimku "nasmejani koljač".

Posle jezivog ubistva Mitića, kako je naveo, krenuli su kući, a čak ih je legitimisala i Interventna policija, ali ih je pustila jer ništa nisu imali kod sebe.

"Sutradan, negde malo posle podneva, po nalogu Veljka i Marka, Miloš Budimir i Hrvatin došli su do mene, stigao je i Nikola Spasojević. Pokupio nas je 'pikapom' i vozio nas je ka kući u Ritopeku. Kada smo prilazili napravili smo par krugova da bismo se uverili da nas niko ne prati. Tamo nas je čekao Draganić. Budimir je sačinio neke fotografije. Uništili smo telo na način na koji smo to inače radili, spakovali ostatke u džakove, spustilil se do reke i prosuli ih", opisao je sve detalje smrti Nikole Mitića svedok saradnik.

