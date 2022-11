VOJNI LEKAR IZ NIŠA NEPRIMERENO DODIRIVAO DEVOJČICE NA PREGLEDU? Nova prijava protiv fizijatra zbog polnog uznemiravanja

Spisak oštećenih koje su prijavile fizijatra D.M. (52) da ih je neprimereno dodirivao prilikom pregleda nije konačan jer je protiv osumnjičenog lekara niške Vojne bolnice nadležnim državnim organima podneta još jedna krivična prijava.

D.M. (52) je do sada optužen za polno uznemiravanje četiri maloletnice prilikom sistematskih pregleda. Pred Osnovnim sudom u Nišu prvostepeno je bio osuđen na šest meseci zatvora zbog polnog uznemiravanja jedne od tih maloletnica, a oslobođen zbog istog krivičnog dela nad tri druge maloletnice, međutim, Viši sud je ukinuo tu presudu i naložio ponovno suđenje.

Sadržina nove krivične prijave se drži u tajnosti jer fizijatar još nije saslušan po tom osnovu, ali prema nezvaničnim saznanjima u pitanju je isti modus operandi kao i u dosadašnjem postupanju za koje se sumnjiči - da je tokom pregleda preduzimao radnje koje nije imao potrebe da preduzima i tako ušao u zonu polnog uznemiravanja. Ukoliko bude osnova, očekuje se da nakon njegovog saslušanja, novi optužni predlog bude pridodat postojećem po kojem se ponavlja suđenje pred Osnovnim sudom u Nišu.

Odložen početak ponovnog suđenja

Za danas je bio zakazan početak ponovnog suđenja po optužnom predlogu za polno uznemiravanje četiri maloletnice, ali je ročišto odloženo.

Naredno je zakazano za decembar.

Viši sud je naložio, podsetimo, da se suđenje za polno uznemiravanje četiri maloletnice ponovi smatrajući da je potrebno da se sprovede rekonstrukcija događaja u prisustvu veštaka! Presuda je nedavno ukinuta nakon što je usvojena žalba i Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu u odnosu na oslobađajući deo presude, ali i branilaca D.M. u odnosu na osuđujući deo.

Po oceni suda žalbom branilaca se osnovano ukazuje da je u presudi ostalo nejasno šta se podrazumeva pod "intimnom regijom" budući da je fizijatru stavljeno na teret da je tokom pregleda jedne maloletnice, prilikom izvlačenja ruke sa prepone, prstima prešao preko njene intimne regije.

Zbog toga sud traži da se razjasni da li je prelazak preko intimne regije značio prelazak preko polnog organa ili područja oko polnog organa, kako bi se utvrdilo ima li ili ne elemenata krivičnog dela polno uznemiravanje. Maloletnica je na suđenju navela da je sporan bio dodir preko polnog organa što prvostepeni sud nije cenio već je zaključio da je optuženi prešao rukom preko intimne regije "čineći tako izreku nerazumljivom, a razloge o ovoj odlučnoj činjenici nejasnim".

Po oceni Višeg suda bilo je neophodno da se na suđenju izvede rekonstrukcija događaja tako što bi optuženi fizijatar pokazao na koji je način preduzimao terapijske mere koje je opisao u odbrani, a da potom i maloletna devojčica pokaže na koji je način optuženi prešao preko njene intimne regije kako je opisala u svom iskazu. Na osnovu toga bi se veštak izjasnio da li je terapija bila u skladu sa pravilima struke i da li je takav način pregleda podrazumevala mogućnost kontakta sa intimnom regijom pacijenta ili ne, pod kojim uslovima je moguć kontakt, ako je moguć i sa kojim tačnim delom intimne regije...

Viši sud je tom presudom usvojio i žalbene navode tužilaštvo u odnosu na oslobađajući deo presude koji se odnosi na ostale tri maloletnice.

- Osnovni javni tužilac osnovano ukazuje da se radnje okrivljenog, kako je to utvrdio prvostepeni sud (da je oštećenima stavio ruke ispod donjeg veša u predelu polnog organa dok je drugom rukom istezao nogu) u bitnom razlikuju od tehnike sprovođenja manipulativne terapije kako je to predstavio okrivljeni, a potvrdio stručni savetnik (prsti ruke se nalaze u predelu prepona dok se drugom rukom savija noga deteta u predelu kolena u stranu kada može doći do kontakta prstiju sa intimnom regijom deteta). I pored jasne uočljivosti da utvrđene radnje okrivljenog nemaju utemeljenje u postupku terapije kako je to u odbrani predstavio okrivljeni, a u tom delu potvrdio stručni savetnik, nejasno je kako je prvostepeni sud našao da navedene činjenice iako međusobno protivurečne u bitnom, potkrepljuju zaključak da nije dokazano da je okrivljeni preduzimao nedozvoljene polne radnje u cilju zadovoljenja polnog nagona - stoji u presudi Višeg suda u Nišu kojom je naloženo ponovno suđenje.

Sud je naložio i da se utvrdi tačan datum pregleda maloletnice za koju je fizijatar bio prvostepeno osuđen. Okrivljeni je bio u pritvoru bio od 2. decembra 2021. godine do 18. maja ove godine.

Autor: