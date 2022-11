OVAJ GRAD U SRBIJI JE NA MAPI PEDOFILIJE! Čak tri slučaja polnog uznemiravanja, dok je 21 dete doživelo neku vrstu nasilja

Vest da je stariji muškarac iz sela Gojna Gora osumnjičen da je izvršio obljubu maloletne devojčice obišla je Srbiju. Nažalost to nije ni prvi, a ni jedini sličan slučaj na teritoriji te opštine. Od juna do novembra Više javno tužilaštvo u Čačku je pokrenulo čak tri slučaja seksualnog zlostavljanja dece u Gornjem Milanovcu.

Prema podacima Centra za socijalni rad iz ovog grada, od početka godine, 21 dete je doživelo neku vrstu nasilja. Krajem juna, u Gornjem Milanovcu je uhapšen muškarac (58) jer je dve godine seksualno zlostavljao devojčicu (13). On je nakon hapšenja priznao krivicu i osuđen je, a dobio je nanogicu do odlaska u zatvor. Međutim, on je u julu izvršio samoubistvo u kućnom pritvoru, potvrđeno je za RINU.

Samo dva meseca kasnije, krajem septembra, u Gornjem Milanovcu je uhapšen još jedan muškarac. Radi se o čoveku (38) koji je osumnjičen za obljubu svoje ćerke (13). Za sekualno zlostavljanje se saznalo kada se devojčica požalila razrednom starešini u školi, koji je obavestio pedagoga i policiju.

Poslednji slučaj hapšenja muškarca (71) iz sela kod Gornjeg Milanovca zbog sumnje da je obljubio devojčicu (14), podigao je ceo ovaj kraj na noge. Sumnja se da je osumnjičeni dete zlostavljao više puta, odnosno u dužem vremenskom period, jer je često vozio od kuće do škole.

Povodom ovih slučajeva kontaktiran je i v.d. direktor Centra za socijalni rad u Gornjem Milanovcu Dragan Vučićević, koji međutim nije bio dostupan za medije. Zaposleni u ovoj izjavi istakli su da ne daju izjave dok v.d. direktor nije tu.

