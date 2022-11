ZVICER JE SNAJPER ZA ATENTAT NA PREDSEDNIKA KUPIO U LOZNICI ZA 12.000 EVRA? Vučić: Nikada u svojoj zemlji neću da nosim pancir!

Svedok-saradnik Srđan Lalić na sudu otkrio kako je nabavljeno oružje za koje se pretpostavlja da je trebalo da bude upotrebljeno za atentat na šefa države

Čim je objavio rat mafiji, predsednik Aleksandar Vučić postao je meta kavačkog klana, čiji je vođa Radoje Zvicer i dalje na slobodi! Pripremu atentata na Vučića detaljno je opisao Srđan Lalić, svedok-saradnik protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, i tokom svog svedočenja u Specijalnom sudu otkrio da je snajper - za koji se pretpostavlja da je planiran za atentat na predsednika - kupljen u Loznici za 12.000 evra, i to preko Zvicerovog kontakta. Prema Lalićevim tvrdnjama, Zvicer je obezbedio pet miliona evra za nasilnu promenu vlasti u Srbiji i dovođenje nove koja bi bila po meri klana.

Lalić je, inače, tokom svedočenja pred Specijalnim sudom, pomenuo imena i nadimke najmanje 10 osoba koje su sa optuženim pripadnicima zloglasnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića učestvovale u otmicama i brutalnim ubistvima, ali one do sada nisu uhapšene niti procesuirane.

Diverzije po gradovima

Lalić je ispričao da su Belivuk i Miljković u januaru 2021. išli kod Zvicera na proslavu rođenja njegovog deteta.

- Od dela policije Crne Gore, koji je pod kontrolom kavačkog klana, saznali su da se sprema njihovo ubistvo i trebalo je da posluže kao mamac da se pohapse "škaljarci". Po povratku su nam oduševljeni pričali kako deo crnogorske službe stoji iza "kavčana", kako bi to trebalo da se sprovede i ovde. Zvicer je, pričao je, obezbedio pet miliona evra za svrgavanje političke vlasti u Srbiji i da se dovede neko ko bi radio u interesu klana. U tu svrhu su bila sprovođena neka dela, pisanje transparenata i na mrežama. Kao najveću pretnju, videli su predsednika i to posle objave rata mafiji, u čemu su se prepoznali. Kao krajnje rešenje, pominjali su atentat - svedočio je Lalić.

Kako je naveo, plan im je bio da se izazovu veliki neredi na ulicama posle prvog sledećeg protesta.

- U slučaju da neko od nas bude uhapšen, trebalo je da se vrše diverzije po gradovima, pominjalo se postavljanje eksplozivnih naprava na javne objekte i površine - otkrio je Lalić.

Govoreći o arsenalu oružja koje je posedovao zloglasni kriminalni klan, svedok-saradnik je pomenuo i snajper:

- Snajper nađen na stadionu je doneo Gligorijević, on je namerno ostavljen tamo da bi se povezao s Gligorijevićem... Jedan veliki snajper, išli smo do Loznice, preko Zvicerovog kontakta je uzet, plaćen je 12.000 evra i on je trebalo da služi za najzahtevnije zadatke.

Kako se pretpostavlja, upravo taj snajper su nameravali da upotrebe u slučaju pomenutog atentata.

Ljuban Karan, bivši kontraobaveštajac Spreman je prevrat u državi, mafija samo izvršilac Bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan upozorava da je činjenica da je Zvicer na slobodi dodatna opasnost u celom ovom slučaju. - Potvrda da je atentat zaista planiran dobijena je s najmerodavnijeg mesta, odnosno dobili smo priznanje na sudu svedoka-saradnika koji je u sve bio uključen. Siguran sam da je bio planiran prevrat u državi i da kriminalci nisu radili sami. Morali su da imaju pomoć stranog faktora, uz dogovor sa unutrašnjim političko-tajkunskim grupama koje imaju interes da se vlast promeni. Mafija je u ovakvim stvarima izvršilac i finansijer, ali sigurno Belivuk ili neko od njih nije planirao da postane predsednik posle uklanjanja Vučića. I pronađeni arsenal ukazuje da su imali oružje ne samo za atentat već i za ulične obračune i nasilne akcije kojima se dolazi do prevrata. To što je Zvicer na slobodi unosi dodatnu opasnost, jer ima dosta različitih grupa koje su zainteresovane za prevrat u Srbiji. Nisu samo kriminalne - napominje Karan.

Zna se ko je učestvovao

Upitan za Lalićevo svedočenje, kojim su zapravo potvrđene ranije informacije naših službi da je na njega planiran atentat, predsednik Aleksandar Vučić juče je rekao da "znamo ko je sve učestvovao u tome, i u prvom i u kasnijem pokušaju".

- Je li se neko izvinio za laži o Jovanjici? Znate, niste vi to doživeli. To je doživela moja porodica. Tri godine smo klevetani na dnevnom nivou. Kada se sve pokazalo kao notorna laž, sudski sve presuđeno i kada je svima postalo sve jasno, nije bilo ni izvinite. Mislite da će neko da se izvini što su govorili da smo mi nekog dovodili u Ritopek? To je jedino naselje u Beogradu gde nisam bio. Pa nisu naše službe mogle da izmišljaju nešto. Mi danas imamo mnogo više podataka. Pojaviće se novi podaci, imamo nove pakete skinute s telefona. Sad imamo potvrde, znamo ko je sve u tim pričama učestvovao, znamo ko su lica koja je trebalo da učestvuju u izvršenju... i u prvom i u kasnijem pokušaju - naglasio je Vučić.

On je u tom kontekstu pomenuo svečano otkrivanje Spomenika Stefanu Nemanji, kojem je prisustvovao 27. januara 2021, što je označeno kao idealna prilika za atentat zbog velikog otvorenog prostora.

- Ja sam se taj dan okrenuo prema Vulinu kad smo bili na otvaranju spomenika. Angažovali su sve moguće snajperiste da pokriju sve tog dana. Ja sam Vulinu rekao: "Šta ti je, šta se ti treseš od straha?" U šali sam to rekao, nije se tresao, on je ozbiljan čovek. Ali videli ste da sam mirno prošao, održao svoj govor i vratio se. Nisam hteo ni pancir da nosim. Rekao sam da neću nikad u svojoj zemlji da nosim pancir. Kakva je to onda država kad mafija može da ubije šefa države? Dok sam živ, ja ću da idem u svoj narod, neću da se krijem, pancir da nosim neću! Mafiju pobeđujemo, glavu smo joj dobrim delom odsekli, ali ima još nervnih završetaka. Rešićemo to u narednom periodu - poručio je Vučić.

REAKCIJE Ana Brnabić: Hvala svim službama - Nakon svega što smo čuli u sudnici Specijalnog suda u Beogradu, jasno je da je klan Veljka Belivuka bio spreman da menja demokratski izabranu vlast u Srbiji. Njihov najveći protivnik je upravo predsednik Aleksandar Vučić. Hvala našim službama bezbednosti koje su sprečile atentat na predsednika Srbije kada je objavio rat protiv organizovanog kriminala i mafije. Ali borba nije gotova, nalogodavci i glavni organizatori još uvek su na slobodi i van domašaja naših službi. Konačno, sada kada smo čuli i priznanje od onih koji su planirali napad na srce države, da li ćemo čuti makar jedno "izvini" od svih onih koji su ismevali saznanja naših službi. Siniša Mali: Do pobede - Odlika velikih državnika je što su veliki i u "ratu", ne samo u miru. Već nekoliko godina traje rat predsednika Aleksandra Vučića protiv mafije, rat u kome je optuživan da je odgovoran za zlodela kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Nakon što smo čuli iz sudnice Specijalnog suda da je Vučić bio meta planiranog ubistva, još je jače brujala tišina onih koji su mu podmetali veze s kriminalnim miljeom, uvlačili njega, ali i njegovu porodicu. Čujemo tu tišinu danas. Zato ne očekujem izvinjenje od onih koji su ga napadali, jer znamo da neće stići. Očekujem samo realne stvari - da uz podršku iskrenih prijatelja koje prepoznaje, Aleksandar Vučić nastavi ovu tešku borbu, do pobede. Nismo daleko od toga. Puna podrška, predsedniče. Aleksandar Vulin: Želeli su haos - Njihov glavni cilj je bila smrt Aleksandra Vučića i članova njegove porodice i uvođenje Srbije u haos u kom bi izabrali vlast koja će ih slušati i čuvati. U tome nisu bili sami i niti su bili bez političke podrške i političkih ambicija, zato sada, kada je i na suđenju potvrđeno da su postojali planovi i konkretna činjenja da se likvidira Aleksandar Vučić, ponavljam svima koji sada nose odgovornost za bezbednost u Srbiji da čuvaju i sačuvaju predsednika i stabilnost i mir u Srbiji. I sada postoje politički centri moći koji će pokušati da iskoriste kriminalce da ubistvom Aleksandra Vučića sruše Srbiju. Kada sam to rekao pre dve godine, smejali su mi se i proglašavali za ludaka, poltrona. I tada i sada znao sam da pakost i mržnja nisu zamena za istinu. Ponosan sam što smo mi pripadnici MUP, BIA i Tužilaštva za organizovani kriminal uspeli ono što bezbednosne strukture koje su vodile zemlju u vreme ubistva Đinđića nisu uradile, zaštitili smo svog predsednika i nismo dozvolili da ološ ubije prvog među Srbima - Aleksandra Vučića. Borba nije gotova, a oni koji u njoj ne učestvuju, bar neka se više ne smeju.

