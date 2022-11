Naime, Lalić je tokom svog višesatnog svedočenja o monstruoznim zločinima klana Belivuk-Miljković, čiji je član bio i sam, a koji je, kako se sumnja, bio produžena ruka kavačkog klana iz Kotora, pomenuo i ubistva u Španiji i Turskoj. Kako je rekao radi se o izvesnom Riletu Kapetanu i Joki.

Kako saznajemo, Joka o kom je govorio Lalić navodno je Jovan Jovanović, koji je važio sa pripadnika i škaljarskog klana. Jovanović je javnosti poznat po tome što je 2016. godine u crnogorskom zatvoru Spuž vrelim uljem polio Igora Božovića, jednog od visokopozicioniranih pripadnika kavačkog klana. Takođe, njemu se sudilo zajedno sa sada pokojnim Jovanom Vukotićem, vođom škaljarskog klana, i njegovim bratom Igorom Vukotićem, za pucnjavu u tivatskoj diskoteci "Madam Koko" u julu 2012. godine kada je bio ranjen radnik obezbeđenja kluba Dejan Deković.

Jovanović je dospeo u žižu javnosti i u decembru 2016. godine kada je uspeo da pobegne iz zgrade kotorske policije, u koju je bio priveden. Inače, Jovan Jovanović se svaki trag izgubio 2020. godine, a Srđan Lalić je sada u Specijalnom sudu otkrio da on nije više živ. Lalić je rekao da je on namamljen i ubijen u Španiji, a da su slike njegovog mučenja slate njegovim saradnicima.

Tragična sudbina

Braća Vukotić se posvađala zbog Jovanovića?! Kako piše Kurir, Jovan Jovanović je namamljen u Barselu, u koju je pre smrti pošao kako bi zaradio novac za lečenje bolesne sestre. - Priča se da je Jovanović imao teško bolesnu sestru i trebale su mu pare za lečenje. Reč je o cifri od oko 35.000 evra. Navodno, on je od Jovana Vukotića tražio da mu pozajmi taj novac, ali Vukotić iz nekog razloga nije želeo. Potom je Jovanović, kako se priča, odlučio da prihvati da ode u Španiju i tamo "odradi jedan posao" za te pare - priča izvor upoznat u dešavanja u podzemlju. Prema njegovim rečima, čim je sleteo u Barselonu, Jovanovića su dočekala trojica pripadnika kavačkog klana, oteli su ga, mučili i zverski ubili. - Slike njegovog mučenja potom su stigle i u Crnu Goru, ali i do njegove porodice. Sestra mu je posle toga ubrzo preminula, kao i roditelji. Cela porodica se ugasila - kaže sagovornik i dodaje da je zbog Jovana Jovanovića došlo do svađe među "škaljarcima". - Ostali "škaljarci", pre svih Igor Vukotić i Milić Minja Šaković (u međuvremenu likividiran u Budvi), zamerili su Jovanu Vukotiću to što svo prijatelju nije dao pare za lečenje sestre. Mesecima nisu razgovarali s njim zbog toga, a pomirili su se u proleće 2022. godine - dodaje izvor, koji tvrdi da je dobro upućen u dešavanja u podzemlju.