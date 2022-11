'CILJ IM JE BIO DA UBIJU PREDSEDNIKA' Načelnik SBPOK-a o hapšenju 'Vračaraca': Vučića videli kao najveću pretnju

Načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Ninoslav Cmolić rekao je da je kriminalna grupa koja je danas uhapšena predsednika Aleksandra Vučića videla kao najveću pretnju. Dvoumili su se da li da ga ubiju, ili da mu nanesu duševnu bol, tako što bi mu ubili dete, rekao je Cmolić.

Pripadnici MUP-a, u saradnji sa BIA, a po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su članova organizovane kriminalne grupe, zbog sumnje da su izvršili više teških krivičnih dela u Srbiji i inostranstvu. Određeno im je zadržavanje do 48 sati.

Sumnja se da su ubili tri osobe, a da su pet osoba pokušali da ubiju.

Nezvanično, uhapšeni su pripadnici kriminalne grupe "Vračarci", koja je delovala po nalozima Kavačkog klana i bila predviđena za napade i na najviše državne funkcionere u Srbiji.

Cmolić je rekao da tu kriminalnu grupu sagledavaju duže od godinu dana, kao i da tragovi do kojih su došli, kao i saznanja koja imaju na osnovu aplikacije "Skaj" od Evropola i drugih evropskih policija, pokazuju da su planirali ubistvo predsednika Vučića.

- Jasno se vidi da im je cilj da ubiju predsednika Vučića. Njega vide kao osnovnu pretnju i idu toliko daleko da u tom planiranju razmišljaju da li je bolje njega ubiti, ili mu naneti što veću duševnu bolu tako što bi mu ubili dete - rekao je Cmolić za RTS.

Za Nikolu Vušovića, koji se smatra da je vođa "vračarskog" klana javnost zna od ranije - mediji su pisali da je blizak saradnik Veljka Belivuka, "srpska veza" crnogorskog "kavačkog klana", odnosno jedan od najbližih saradnika vođe kavčana Radoja Zvicera. Prethodnih dana Zvicer je, prema svedočenju okrivljenog saradnika u predmetu Belivuk, planirao atentat na predsednika Srbije.

Cmolić je rekao da se sama prepiska preko "Skaja", odnosno materijal koji dobijaju od Evropola, putem međunarodne pravne pomoći potvrđuje i dobija zakonsku snagu.

- Mimo toga posedujemo operativna saznanja, informacije do kojih dolazimo radom na terenu. Upoređivanjem njih, dolazimo do tačnih podataka na koji način je to trebalo da bude, ko su ljudi upleteni, o kojoj cifri se radi, tako da nemamo samo posredne dokaze, imamo i neposredne, a mimo toga i živu reč. Okrivljeni ili svedoci saradnici koji potvrđuju ono do čega dolazimo - istakao je Cmolić.

Deo osumnjičenih nalazi se u bekstvu, u Španiji i Dominikanskoj Republici. Načelnik SBPOK-a kaže da nemaju saradnju s Dominikanskom Republikom, kao i da je Nikola Vušević tamo bio lišen slobode po crvenoj Interpolovoj poternici i da mu je tada određen imigracioni pritvor iz kog je on volšebno nestao.

- Imamo izuzetnu saradnju sa evropskom policijom, pogotovo sa holandskom, francuskom i španskom, ali van Evrope nemamo dobru saradnju - zaključio je načelnik SBPOK-a Ninoslav Cmolić.

