Specijalna emisija o senzacionalnom priznanju na suđenju Belivuku klanu, da su planirali atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Srđan Lalić, pripadnik klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, rekao je danas tokom svedočenja da je Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, obezbedio 5 miliona evra za svrgavanje političke vlasti u Srbiji.

Povod za to bila je odluka Vučića da objavi rat mafiji.

Bivši ministar policije Aleksandar Vulin podseća da su pojedini mediji govorili da su priče o atentatu izmišljene.

Jako je smešno kad neko kaže da treba ubiti Vučića. To je smešno i "Danas-u" i "Novoj S" i "N1". To je njima smešno. Zašto ne napadate mene ili predsednicu Vlade? Pa zato što žele da nastave ovo što je kriminalni klan započeo. Kada se sve to dešavalo, ja sam to komentarisao. Vidite, samo jedna banda je dala pet miliona evra za taj posao. Mislite da je to jedina banda koja želi to da učini

- Ne prekida se sa napadima, bilo bi njapametnije za predstavnike bivšeg dosovskog režima da prestanu da napadju Vučića. Zašto to radite? Vidite da politički gubite? Zato što posao nije završen - rekao je Vulin.

On je upozorio da su Zvicer i njegovi politički mentori na slobodi.

Kako je dodao, Vučić je i sada najveća pretnja.

- Kada je objavio rat mafiji i to je bilo smešno, ali oni su to ozbiljno shvatili. Znali su šta ih čeka - dodao je Vulin i osvrnuo se na to kako je predsednik Srbije hodao na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji:

On kaže da su tog 27. januara 2021. godine, kada je na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji planiran atentat na Vučića, sve službe bile na nogama.

Ako postoji noćna mora za bezbednjake, to je Aleksandar Vučić. Neće da nosi pancir, neće da prestane da komunicira sa narodom, neće da sluša. Obratite pažnju kako hoda na tom skupu predsednik Vučić. Hoda kao čovek koji čeka da će biti pogođen, kao neko ko se pomirio sa nečim. Umro sam od straha. On nije hteo ni da obuče pancir. Znao sam da mi je najvažniji zadatak dok ne pohapsimo ovaj klan. To je bila trka sa vremenom, koliko nam treba da skupimo dokaze da ih uhapsimo

- Već u januaru smo imali informacije da se neštio priprema - istakao je Vulin i dodao da nije gotovo.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović je naveo da su oni među prvima pisali o planovima za atentat Vučića.

Kako je naveo, Vučić je pretnja i mafiji i onima koji bi da napadaju i rasparčaju Srbiju.

- Bojim se da je njegova glava permanentno u torbi - dodao je Milovanović i napomenuo da je mafija imala političku podršku i u Srbiji, ne samo u Crnoj Gori.

Bivši obaveštajac Božidar Spasić je govoreći o radu MUP-a i bezbednosnih službi rekao da je sačuvan život predsednika, a samim tim i Srbija.

- Samim dolaskom na vlast Vučić je postao meta - naveo je Spasić i istakao da je za pripremu

Pripreman je državni udar. Još nismo otkrili koje su to strukture podržavale pripremu atentata. Kada govorimo o stranim službama, tu govorimo o crnogorskim službama

Marketinški stručnjak Zoran Krstić je rekao da je cifra od pet miliona evra za nas ogroman novac, a za oni čime raspolažu "kikiriki".

- Sve ovo govori da je planiran državni udar - kaže Krstić.

Potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penzji Ljuban Karan je naveo da je cilj bio prevrat u državi.

Na pripremu atentata ukazivalo je, kaže Karan. i priskuškivanje predsednika, koje nije za cilj imalo da se on kompromituje, već da se utvrdi kretanje i pripremi neka zaseda.

- Cilj je bio ukloniti čoveka koji je ključ svega. Mafija je izvršilac, imamo strani faktor kome isto tako Vučić smeta i unutrašnji faktor da bi se prevrat izvršio. Šta to ima veze kad nema ko da preuzme vlast - dodao je Karan.

