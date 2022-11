TUKAO GA DO SMRTI, PA TELO UMOTAO U TEPIH: Suđenje za ubistvo u Sremskoj Mitrovici, optuženi 'zanemeo'

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici počelo je suđenje Venesu Lekareviću (38), koji se tereti za ubistvo LJubomira Trnića (43).

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Lekarević je optužen da je Trnića pretukao do smrti, a onda njegovo telo umotao u tepih i stavio u gepek putničkog automobila "golf", gde je i pronađen u naselju Kamenjar.

Na glavnom pretresu, okrivljeni pred sudskim većem nije želeo da iznese odbranu iz zdravstvenih razloga, jer se, kako je rekao, ne oseća dobro, ali je potvrdio da se slaže sa izjavom koju je dao u tužilaštvu. On je tada kazao da su se on i sada pokojni Trnić za stolom nešto sporečkali, nakon čega je udario pesnicom LJubomira i da je on pao na pod, ali detalja se ne seća, jer je, po njegovim rečima, bio mnogo pijan.

Na ovom ročištu saslušan je i svedok, koji je kobnog dana otišao sa Lekarevićem i Trnićem u stan majke Nikoline Katić (27), vanbračne supruge optuženog.

- Mi smo pili zajedno ispred jedne prodavnice, a onda smo nas trojica otišli u stan Nikolinine majke. Tu smo nastavili da pijemo, smejali se, šalili. NJih dvojica su me ispratila, ništa nije slutilo da će doći do nekog konflikta, a da sam video ili predosetio sigurno ih ne bih ostavio - rekao je tokom izlaganja svedok.

Na suđenju je svedočila i Jovana Trnić, supruga ubijenog LJubomira, koja se, kao i njen advokat Jovan Radanović, nije složila sa kvalifikacijom dela.

BIO U BEKSTVU

Trnić, koji je bio otac troje maloletne dece, pronađen je dan nakon što je njegov nestanak policiji prijavila supruga Jovana, koja je sve vreme naslućivala da mu se nešto desilo.

Lekarević je nakon otkrivanja zločina četiri dana bio u bekstvu, a onda ga je policija pronašla u ataru kod Laćarka.

- Smatramo da je ovo teško ubistvo, a ne ubistvo, kako ga je tužilaštvo kvalifikovalo - istakao je Radanović.

Iako je na početku istrage bila osumnjičena i Nikolina Katić, da je izvršila krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, Tužilaštvo je obustavilo postupak protiv nje jer, kako navode, nije bilo dovoljno dokaza za optuženje.

Autor: