POPIO BATINE PRED SVADBU! MLADOŽENJA BRUTALNO PRETUČEN: Nišlija pozdravio komšinicu sa 'ćao' njen dečko mu POLOMIO VILICU!

Umesto da završavaju poslednje pripreme za svadbeno veselje, roditelji Nišlije S.Ž. (29) i njegova trudna verenica, proveli su današnji dan u holu Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju, čekajući da S.Ž. bude operisan, pošto ga je na ulici, nadomak njegove kuće, pretukao momak komšinice i polomio mu vilicu.

N.Ž. majka S.Ž. kaže da se jedan sasvim običan odlazak do prodavnice u utorak oko 20 časova pretvorio u nešto što ne bi poželeli nikome na svetu.

- Sin je pošao do dragstora kako bi kupio neke namirnice, a usput, na samom izlazu iz naše ulice susreo je komšinicu sa momkom. Ona mu se javila sa “ćao”, on joj je tako isto odgovorio. Međutim, njen momak ga je zgrabio za ruku i zaustavio ga. Pitao ga je: “Kome si ti rekao ćao, znaš li ti ko sam ja?” Sin je odgovorio da ne zna ko je on i da se javio komšinici, a taj mladić mu je pustio ruku i udario ga pesnicom u glavu, zbog čega je pao na kolovoz. Mladić ga je onda više puta šutnuo u glavu i pobegao. Komšinica je sve to vreme mirno stajala na ulici, nije pokušala da spremi momka da udara mog sina, samo je na kraju otrčala za njim niz ulicu kada je pobegao - kazala je N.Ž.

Prema njenim rečima, S.Ž. je uspeo da se sam pridigne i dođe do kuće, a pri tom mu je krv tekla i iz nosa i iz ustiju.

- Zaprepastili smo se svi kada smo se svi kada smo ga videli i pokušali smo odmah da mu zaustavimo krvarenje. Pomogli mu da se presvuče jer je bio i krvav i mokar, pošto je napolju padala kiša, a pao je i u vodu na ulici. Pozvali smo policiju i Hitnu pomoć, a otišli smo i do kuće komšija čija ćerka se zabavlja sa momkom koji ga je napao. Majka te devojke je izašla i mirno, kao da se ništa nije dogodilo, rekla je da njen suprug nije tu i da će ga pozvati pa će to rešiti, ali nije rekla kako misli da to učine. Ja sam sa sinom otišla najpre do Hitne pomoći, potom na Kliniku za neurohirurgiju, pa na ORL kliniku i onda na Kliniku za maksilofacijalnu hirurgiju - izjavila je N.Ž.

Ona je kazala da je prilikom pregleda i snimanja ustanovljeno da njen sin ima prelom vilice, krvarenje iz nosa, nekoliko hematoma na glavi i posekotinu iza uva. Zbog preloma vilice zadržan je i operisan na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju.

- Svadba je zakazana za sledeći vikend i sada ne znamo šta da radimo. Najpre smo rekli da ćemo da je oktažemo, a onda nas je doktor ohrabrio da će se sin dovoljno oporaviti do tada da može da bude na svadbenom veselju, da će mu se otok na licu smanjiti. Videćemo u narednih par dana kakvo će mu biti stanje. Bez ikakvog razloga nam je taj mladić napao sina i pokvario sve planove. Trebalo je da svadba bude najsrećniji dan u njegovom dosadašnjem životu, ali posle ovoga nije tako - rekla je N.Ž.

