Napalo ga 6 vršnjaka, policija ima snimke! Otac dečaka pretučenog u Novom Pazaru otkrio DETALJE

A. C, otac pretučenog dečaka iz Pazara M. C, koji je inače bio pionirski reprezentazivac Srbije, za Kurir kaže da je tuča u kojoj je njegov sin dobio prelom vilice i jagodične kosti vršnjačko nasilje koje došlo bez razloga.

- Moj sin je u nedelju veče gledao utakmicu dve ekipe iz Novog Pazara u kojima igraju njegovi drugovi. I posle utakmice, oko 16 sati izašao je iz sale i čekao taksi da se vrati iz škole u kojoj je bila utakmica. Onda mu je prišao dečak s rečima: "Što me gledaš?!" i šest-sedam njih ga je tuklo. Policija ima snimke, dokaze, skener, to je na policiji i sudstvu da rešava - kaže otac pretučenog dečaka.

Međutim, dečak se spremao za veliki korak u karijeri i životu, odlazak u Bešiktaš iz Istanbula.

- Bio je na probnom treningu u Bešiktašu, treba da zaigra za njih, ostalo je samo da se reše administrativne stvari. Nažalost, posle ovoga on ne sme da ima kontakt s loptom tri meseca. Ali, proći će i ovo i biće on dobro. Ništa ga ne boli, samo ima otoke, modrice i to će proći - navodi otac, koji dodaje da je da je dečak prvi razred srednje škole.

