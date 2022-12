LUKA BOJOVIĆ JE TEMPIRANA BOMBA! Izbegao je TALAS LIKVIDACIJA, a evo od čega sve zavisi da li će OSVETITI BRATA - ne pita se samo on

Bivši obaveštajac Božidar Spasić kaže da je dolazak Luke Bojovića tempirana bomba.

- Luka Bojović je ostavio pečat u tom srpskom podzemlju, u tim mafijaškim odnosima. Srećom, izbegao je talas likvidacija, našao se u Španiji u zatvoru. Kada govorimo o svemu tome, zaboravaljamo da je on tamo dobio maksimalnu kaznu i da je bio 10 godina na robiji - naveo je Spasić gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

Kako je dodao, kod njega je pronađeno oružje i velika količina novca za koju je moglo da se pretpostavi da je od šverca oružjem ili narkoticima.

- Nije on naivan kad su ga Španci na toliko godina osudili. Mislim da bi on voleo da niko nije ni znao da je došao. On ima fantastičan pedigre, iz ugledne porodice, brat mu je ubijen, a bio je jedan sasvim običan čovek. Zašto kažem da je on tempirana bomba? Mi još uvek nemamo prave razloge zašto je ubijen njegov brat. On će to verovatno želeti da raščisti - naglasio je Spasić.

Prema njegovim rečima, ime Luke Bojovića se vezuje za sukob sa dva čuvena dona jugoslovenskog podzemlja - braću Šaranović.

Oni su bili vlasnici svega kockarskog što je postojalo na prostoru bivše Jugoslavije. Bili su dobri sa Arkanom, sa ljudima iz Nemačke...tamo su bili angažovani da organizuju bekstvo iz zatvora. Obojica su likvidirani. Bojović je bio 10 godina u zatvoru, telefonski razgovori su se tamo prisluškivali. On se mnogo vezuje da grupu Arkanovih ljudi. Možda on i ne želi da se meša ili da se sveti, ali je pitanje da li će mu to druga strana dozvoliti

Smatralo se, napomenuo je Spasić, da je Bojović pripadao grupi "Arkanovih osvetnika".

