Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su B.T. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je on danas u Ugrinovcima hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca čiji se identitet utvrđuje.Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, on i ubijeni su se poznavali od ranije i kako tvrde meštani, bili su zajedno u nelegalnim poslovima oko trgovine ljudima.

B.T. je u septembru na društvenim mrežama objavio fotografiju dve pesnice sa opisom "Ili se kidaš i boriš ili ćutiš i ne postojiš".

Osumnjičeni za ubistvo u Ugrinovcima kod sebe je imao i pištolj kad je uhapšen, kojim je kako se sumnja, i izvršio krivično delo.

Na licu mesta pronađeno je pet čaura, a telo ubijenog je pronađeno na zadnjem sedištu automobila BMW X6.

Na licu mesta su policija i zamenik višeg javnog tužioca koji vrše uviđaj.

