Sud odbio optužnicu: Naložena dopuna istrage smrti mladog Aleksičanina koji je stradao tokom tuče na rođendanu

Stojmenović je 16. maja prošle godine preminuo na rođendanskom slavlju u tom gradu a Više javno tužilaštvo smatralo je da je istraga dala dovoljno dokaza da je za njegovu smrt odgovoran Ognjen.

Viši sud u Nišu odbio je da potvrdi optužnicu Višeg javnog tužilaštva protiv Aleksinčanina Ognjena Petkovića (18) osumnjičenog za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom Aleksi Stojmenoviću (25). Kako je potvrdio sudija Miško Radivojević portparol Višeg suda, optužnica je 9. decembra vraćena Višem javnom tužilaštvu na dopunu istrage.

Stojmenović je 16. maja prošle godine preminuo na rođendanskom slavlju u tom gradu a Više javno tužilaštvo smatralo je da je istraga dala dovoljno dokaza da je za njegovu smrt odgovoran Ognjen. Optužnica protiv njega podignuta je 15. aprila ove godine ali je Viši sud posle osam meseci preispitivanja optužnog akta smatrao da on nije dovoljno potkrepljen dokazima i naložila da se istraga ponovo otvori. S obzirom na to da informacije iz istrage nisu dostupne javnosti, ne zna se koje će dokazne radnje u dopuni ove faze krivičnog postupka biti preduzete.

Ključni dokazi koji bi trebali da rasvetle smrt dvadesetpetogodišnjaka su kontradiktorni što je verovatno i dovelo do toga da se naloži ponovno otvaranje istrage. Veštačenja, koja su trebala da rasvetle događaje te kobne noći, po nalogu Višeg javnog tužilaštva obavili su niški Zavod za sudsku medicinu i Nacionalno kriminalističko tehnički centar u Beogradu koji su izneli potpuno suprotna mišljenja o radnjama Petkovića a odnose se na to da li je on rukom udario Aleksu i naneo mu povredu koja je razultirala smrću. Obe ove eminentne instituticije veštačile su snimke iz restorana gde se održavala kobna proslava ali su iznele različita viđenja Ognjenove uloge u Aleksinoj smrti.

U nalazu Zavoda za sudsku medicinu navedeno je da je Aleksina smrt nasilna te da je nastupila usled prestanka disanja i srčanog rada zbog krvarenja u i ispod mekih moždanica a usled povrednog rascepa zida leve vertebralne arterije nastalog delovanjem tupine mehaničkog oruđa. U svom nalazu, Zavod analizira i snimke nadzorne kamere prateći kretanje oštećenog i okrivljenog.