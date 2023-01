Jovana Jeremić, poznato TV lice pažljivo je pratila detalje slučaja nestanka Ane Volš u Americi. Ona je za Pink.rs izjavila da je na osnovu podataka do kojih je došla sasvim sigurna da je njen suprug, Brajan Volš ubica.

- To je klasično ubistvo iz strasti, ubistvo iz ljubomore, jer je ona htela njega da ostavi, i ode u drugu firmu - rekla je Jovana Jeremić za Pink.rs.

Ona je navela da je on te novogodišnje večeri sa njom i novim direktorom firme bio do pola 2 noću.

- On je verovatno video da između nje i tog novog direktora postoji nešto više od kolegijalnog odnosa, i nje bio spreman da izgubi ženu kao što je ona. Iz nemoći i te neke svoje psihoze, kojoj je on svakako pripadao, jer on je već bio na odsluženju kazne i nosio je nanogicu, koliko sam ja upoznata, on je nju ubio, jer to rade muškarci kada su nemoćni - rekla je Jovana i dodala:

- Ni jedan uspešan i moćan muškarac na ženu ne podiže ruku, a kamoli da je ubije ako može da je kontroliše - navodi Jeremić.

Kako je rekla, velika je mudrost, i najveći uspeh nekog muškarca je da može da kontroliše ženu, dodajući njen primer da muškarci koji su bili u vezi sa njom nikada nisu bili toliko dominanti, da mogu da je kontrolišu na onaj pravi muški način.

- Muškarac koji može da kontroliše ženu na pravi muški način, a da je ne bije, je muškarac koji može da vlada svetom - rekla je Jovana, napominući da će tu njenu izjavu dodati kao nov Jovanizam.

Na osnovu svih podataka, ona je sigurna da je njen suprug ubica, i da je ubio u staroj kući gde su nekada živeli.

Kako je rekla, ta kuća je iznenada spaljena do temelja, a on je to svesno uradio da bi sakrio sve tragove.