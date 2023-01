ŠOKANTNO! Mladić koji je poslednji video živu Ivanu, potiče iz čuvene STOČARSKE PORODICE: O njima pisane i reportaže

- Nadaleko čuvena porodica po gostoprimstvu, koja se bavi stočarstvom u samom podnožju Prokletija - počinje članak o porodici ovog momka, koji se trenutno nalazi pod lupom istražitelja zbog sumnje da je povezan sa jezivim zločinom.

Razvijali i turizam

Kako je u reportaži koja je izašla u jednim crnogorskim novinama, rekao otac mladića J.G., glavni posao porodice i njihova tradicija jeste stočarstvo, ali zbog Nacionalnog parka Prokletije razvijaju i turizam.

- Imamo 20 malih i velikih goveda, a ovce sam morao da prodam, kako bih autentičnu planinsku kolibu pokrio nepromočivim krovom i kako bi ona mogla da se koristi - rekao je otac J. G. za medije.

Inače, komšije pomenute porodice navode da je prezime porodice J.G., koja potiče iz Alabanije, nadaleko čuveno u Crnoj Gori, te da su poznati kao veliki domaćini.

Kako kaže naš izvor, zbog svega toga su ostali u šoku kada su čuli da je J. G. u vreme ubistva Ivane K. bio u Beogradu, kao i da ju je kobne večeri, kako se sumnja, dopratio do stana.

- Ne znam šta da kažem. Ako on to jeste uradio naravno da treba da odgovara. Žao mi je devojke - rekao je jedan poznanik mladića.

Inače, i sam J. G. je u reportažama o svojoj porodici i Prokletijama davao izjave i u njima je pohvaljen kao najmlađi vodič planinara na Prokletijama, ali i šire.

- Kasnije se medijski eksponirao i kao borac za priprodu i njene lepote, a borio se protiv urbanizacije Proklerija. Na društvenim mrežama, sve dok njegovi DNK tragovi nisu pronađeni na telu ubijene devojke, J.G. je dobijao pohvale od turista i svojih kolega. J. G. je inače najmlađi član porodice - navodi izvor.

Zajedničke slike

Mladić je, podsetimo, prvi dan po saznanju da je Ivana pronađena mrtva u svom iznajmljenom stanu na Zvezdari objavio njihove zajedničke fotografije sa porukom da je "anđeli čuvaju, a da će je on voleti zauvek". Zatim je svakog narednog dana objavljivao tužne poruke u kojima žali za Ivanom i ističe koliko pati. Istraga o zločinu uveliko traje, a do sada prikupljeni dokazu ukazuju na to da bi J. G. mogao biti osumnjičen.