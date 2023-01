MUŠKARAC U PADINSKOJ SKELI IZREŠETAN PRED ŽENOM - Ona pukom srećom izvukla živu glavu! "OVO JE OPOMENA"

U Padinskoj Skeli ispred jedne kladionice u sredu u popodnevnim časovima došlo je do pucnjave u kojoj su ranjeni A. M. (41) i V. J. (26). Kako Kurir nezvanično saznaje, sa njima je bila i supruga A.M. koja je pukom srećom izbegla metak!

- Njih troje su bili ispred lokala u Padinskoj skeli kada su im prišli napadači. Žena se samo okrenula i ugledala je A. M. krvavog, pogodilo ga je šest metaka, a jedna noga mu je bila u katastrofanlom stanju - kaže izvor Kurira.

A. M., kako saznajemo, više nije životno ugrožen.

- Pretpostavlja se da je V.J. bio kolateralna šteta, a da je zalutali metak trebalo da pogodi suprugu A.M. Samo srećom, ona nije povređena - tvrdi izvor.

Kako naš sagovornik nezvanično tvrdi, do sukoba je došlo zbog treće osobe, zbog koje je A.M. navodno i upozoren.

Podsetimo, komšije iz Padinske skele potvrdile su za Kurir ranije da je A.M. bio problematičan, a da za V.J. nisu čuli. A.M. je povređen uspeo da dođe do doma zdravlja Padinska skela, odakle je prebačen u KBC Bežanijska kosa, dok je V.J. zamolio komšiju da ga odvede u dom zdravlja u Borči.

A. M. je, inače hapšen pre 14 godina, u velikoj akciji policije u Beogradu, Pančevu i Opovu, kada je "palo" 13 osumnjičenih za razbojništva, iznude, otmice, trgovinu drogom, oružjem i ljudima, a sumnjalo se da pojedinci na duši imaju i ubistva.

- Kada smo čuli pucnjavu i videli policiju, prvo smo mislili da su migranti u pitanju, jer ih srećemo često. Međutim, ubrzo smo saznali da je upucan komšija koji nam je svima dobro poznat - rekli su nam žitelji Padisnke Skele posle pucnjave.