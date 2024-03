SVI DETALJI SILOVANJA I UBISTVA U PADINSKOJ SKELI: Dosije zatvorenika osumnjičenih za BRUTALNU TORTURU! Stanimir je bio toliko preplašen...

Srećko S. (20), Saša S. (20) i Dalibor P. (22) osumnjičeni su da su zverski ubili Stanimira B. (74), tako što su ga tukli i silovali drškom od metle u zatvoru otvorenog tipa u Padinskoj skeli!

Da sve bude još bizarnije, i nasilnici i Stanimir su u tom zatvoru bili zbog "lakših" prekršaja - oni zbog neplaćenih kazni, a žrtva zbog bacanja petardi.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu kazali su da su 4. februara obavešteni o smrti Stanimira B. (74) u Kazneno popravnom zavodu "Padinska skela", nakon čega je naloženo da se obavi obdukcija sa toksikologijom, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

- Nakon prijema obdukcionog nalaza, 8. marta, gde je utvrđeno da je starac umro nasilnom smrću, tužilac je naložio pokretanje istrage i hapšenje osumnjičenih, koji su delili ćeliju sa Stanimirom, zbog sumnje da su izvršili krivično delo Teško ubistvo u saizvršilaštvu - objasnili su u tužilaštvu, i dodali:

- Osumnjičeni Srećko S., Saša S. i Dalibor P. su 14. marta saslušani u tužilaštvu, gde se Srećko branio ćutanjem, a druga dvojica osumnjičenih su iznela svoju odbranu (pogledajte okvir, prim. aut.). Na predlog tužilaštva sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je trojici nasilnika odredio pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo.

- Prema naredbi o sprovođenju istrage, osumnjičeni su od polovine januara do 4. februara u KPZ Padinska skela zajednički i pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju lišili života Stanimira B. Sumnja se da su oni, u sobi u kojoj su zajedno boravili, starca svakodnevno prihički, fizički i seksualno zlostavljali, pošto mu je nestalo novca kojim im je u zatvorskoj kantini kupovao namirnice - rekao je naš sagovornik.

Detalji presude zbog koje je starac zatvoren

Stanimir B. osuđen je 15. decembra 2023. u Prekršajnom sudu u Mladenovcu na kaznu od 30.000 dinara, jer je 1. januara 2020. bacio petardu sa terase stana, pri čemu je preplašio i uznemirio mlađi bračni par sa bebom. Starac je bio dužan da isplati kaznu u roku od 15 dana, do 30. decembra 2023., ali pošto to nije učinio, novčana kazna mu je zamenjena zatvorskom. Inače, Stanimir je najpre, u prvostepenom postupku osuđen na kaznu od 10.000 dinara, iako je zakonski minimum za narušavanje javnog reda i mira 50.000 dinara. Policija iz Mladenovca se žalila na tu presudu, smatrajući da je preblaga, pa je Stanimiru u ponovljenom postupku kazna povećana na 30.000. U žalbi piše da je Stanimir najpre pokušao da izbegne odgovornost, tvrdeći da je petardu bacio njegov unuk, ali je nakon predočavanja iskaza svedoka prihvatio krivicu.

Prema njegovim rečima, nasilnici su Stanimira svakodnevno šamarali i tukli ga nogama i rukama po glavi i telu.

- Dalibor ga je jednom prilikom kolenom udario po rebrima, dok ga je Srećko drugom prilikom seksualno zlostavljao drškom od metle. Saša ga je terao da pije njegovu mokraću iz šolje za kafu, a Srećko mu je još i peškirom izvlačio jezik iz usta, preteći mu da se ne požali stražarima na zlostavljanje i ponižavanje koje trpi - kaže sagovornik.

Da sve bude još strašnije, Stanimir je 3. februara bio na lekarskom pregledu usled povreda koje je zadobio, ali usled straha nije prijavio zlostavljanje, pa su ga iste večeri nasilnici u ćeliji odveli u kupatilo gde su ga polivali hladnom vodom.

- Sutradan, 4. februara, Stanimirovo stanje se znatno pogoršalo, pa je on preminuo usled jezivih povreda, gubitka veće količine krvi, poremećaja disanja i cirkulacije zbog obostranih preloma rebara i grudne kosti i komplikacija od seksualnog zlostavljanja - ispričao je naš izvor.

Smena i kazne

Prema nezvaničnim saznanjima, trojica nasilnika i žrtva su u vreme jezive torture izdržavali kazne zbog "banalnih" prekršaja, tačnije neplaćanja novčanih kazni.

- Jedan od njih trojice trebalo je da bude u zatvoru deset dana jer nije imao ličnu kartu i odbio je da plati mandatnu kaznu. Drugi osumnjičeni upućen je u zatvor zbog neplaćenih prekršajnih kazni u saobraćaju, ukupno oko pet meseci, dok je treći imao neplaćene kazne zbog vožnji bez karte u gradskom prevozu i za brojne druge prekršaje, u ukupnom iznosu od oko 370.000 dinara, pa mu je sve to zamenjeno za zatvorsku kaznu u trajanju nešto dužem od godinu dana - rekao je izvor.

Kad je reč o Stanimiru, on je slaveći novu 2022. godinu bacao petarde sa terase svog stana u Mladenovcu, pa je jedna eksplodirala pored mlađeg bračnog para s bebom i preplašila ih.

Zbog toga je osuđen na novčanu kaznu od 30.000 dinara, ali Stanimir je to odbio da plati, pa mu je novčana kazna zamenjena za zatvorsku u trajanju od 30 dana.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su da je upravnik zatvora Padinska skela, Vladimir B, koji je tu funkciju obavljao od 2018., premešten na niže radno mesto, kao i da su pokrenuti disciplinski postupci protiv sedmorice stražara zbog "povrede radne dužnosti" i jer nisu obavestili pretpostavljanje o jezivoj torturi u zatvoru.

Pravdali se, svaljivali krivicu na Srećka

Saša i Dalibor su na saslušanju u tužilaštvu, kako saznajemo, izneli svoju odbranu, dok se Srećko branio ćutanjem. Saša je negirao da je zlostavljao starca, svaljujući svu odgovornost na Srećka, tvrdeći da je samo on maltretirao starca pošto nije imao više para da mu kupuje cigarete i hranu u kantini. Saša se pravdao i da je Srećko terao njega da bije i maltretira Stanimira, iako on to, navodno, "nije hteo". Kukao je da je Srećko i njega tukao, preteći mu da "mora da bije dedu, inače će mu pobiti celu porodicu". Saša se pravdao i da je pio lekove za smirenje i da je često spavao, pa da se ne seća svega baš najbolje. Dalibor je takođe svalio svu krivicu na Srećka, tvrdeći da je ovaj bio glavni u ćeliji. Ispričao je da su u sobi, pored njih trojice i Stanimira bila još dva zatvorenika, koja se nisu mešala u torturu, mada je jedan od njih, prema Daliborovim tvrdnjama, "puštao vodu dok Srecko maltretira dedu, kako komadiri ne bi čuli sta se dešava u sobi". - Nakon događaja sa drškom od metle, koju mu je Srećko gurao u anus, deda više nije mogao da stoji na nogama, niti da jede... Srećko ga je onda još više maltretirao... - ispričao je Dalibor na saslušanju. Inače, i Saša i Dalibor su se požalili da ih je Stanimir psovao, kao i da je jednog od njih ošamario, a drugog udario u međjunožje.