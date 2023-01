HRONOLOGIJA NESTANKA ANE VOLŠ: Evo šta se zna do sad - Od navodnog odlaska na aerodrom do pretnji supruga (FOTO)

Ana Volš (39), mama tri dečaka iz Masačusetsa, poreklom iz Srbije, poslednji put je viđena 1. januara u svom domu u bogatom predgrađu Bostona Kohasetu, prema rečima policije, koja je zamolila javnost za pomoć u potrazi za njom.

Njen suprug Brajan Volš (47) uhapšen je i optužen za ometanje istrage i laganje policije o tome gde je bio 1. i 2. januara.

Tužioci su rekli da su zvaničnici pronašli krv i oštećen, krvav nož u podrumu para i da je Brajan Volš navodno potrošio 450 dolara na sredstva za čišćenje, krpe, trake i druge predmete dan nakon što je njegova žena poslednji put viđena.

Portparol Odeljenja za decu i porodice Masačusetsa rekao je da su tri sina Volšovih u državnom pritvoru i odbio je da pruži više informacija, pozivajući se na državne i savezne zakone o privatnosti.

Anina porodica u Srbiji pokušava da stigne do Bostona i zabrinuta je za mališane.

Ana je rođena u Srbiji i ima dvojno državljanstvo, srpsko i američko, rekla je Olgica Vlačić, vršilac dužnosti generalnog konzula Srbije u Njujorku.

"Svi smo udruženi u molitvi za Anin bezbedan povratak, uprkos najnovijim mračnim dešavanjima koja ukazuju na drugačije. Naša srca su sa njenom porodicom, a posebno sa njenom malom decom, koja zaslužuju da se ponovo spoje sa svojom majkom", rekla je ona za NBC News.

Ovo su ključni momenti u slučaju koji je šokirao američke i srpske medije:

1. januar: Ana Volš je navodno krenula na aerodrom

Policija Kohaseta kaže da je Ana Volš bila u svom domu nešto posle ponoći pre nego što je uzela prevoz do bostonskog aerodroma Logan zbog leta za Vašington, kako bi se pobrinula za hitne slučajeve na poslu.

Nejasno je ko je prijavio navodne detalje, a policija je rekla da nije mogla nezavisno da ih potvrdi - iako su potvrdili da je imala rezervisan let za Vašington za 3. januar. Ona je često putovala za Vašington zbog posla, rekla je policija, gde je radila u agenciji za nekretnine.

Policija nije precizirala ko je prijavio da je poslednji put video Anu Volš kod kuće te noći, osim što je rekla da je to bio "član porodice". Zvaničnici su rekli da je njen muž spavao u vreme kada je navodno otišla.

Brajan Volš je rekao policiji da je par otišao u krevet nakon što je prijatelj napustio njihov dom oko 1 sat posle ponoći i da je Ana Volš otišla na aerodrom između 6 i 7 ujutru.

Brajan je takođe rekao policiji da je novogodišnje popodne proveo radeći poslove za svoju majku, ali nije viđen na video snimku obezbeđivanja ni u jednoj prodavnici, prema izjavi pod zakletvom.

2. januar: Policija kaže da je Brajan kupio sredstva za čišćenje

Prema policiji, telefon Ane Volš se poslednji put povezao sa tornjem za mobilni telefon u 3:14 ujutro 2. januara. Njen telefon je tada isključen.

Brajan Volš je rekao policiji da je posetio bar u obližnjem gradu Norvelu 2. januara rano.

Policija je otkrila video dokaze da je Brajan Volš posetio darnju Home Depot u Roklandu 2. januara. Nosio je hiruršku masku i rukavice i kupio je robu u vrednosti od 450 dolara, uključujući sredstva za čišćenje, krpe i traku, prema tužiocima.

4. januar: Poslodavac traži proveru Ane

Šef obezbeđenja poslodavca Ane Volš, Tishman Speyer, pozvao je policiju Kohaseta oko 11:45 sati 4. januara da zatraži proveru zdravlja, prijavivši da je njen automobil u Vašingtonu, da je poslednji put viđena nekoliko dana ranije i da je kompanija kontaktirala njenog muža, koji nije podneo prijavu za nestanak, prema policijskom zapisu.

Šef obezbeđenja kompanije rekao je policiji da kompanija ne zna ništa o Ani Volš, ali da "nema razloga da misli da je u opasnosti ili bolesna", navodi se u policijskom dnevniku.

Policija je intervjuisala Brajana Volša u njegovoj kući nešto posle 18:30 sati, navodi se u izjavi pod zakletvom. Rekao je da je njegova supruga otišla na posao u Vašington u 6:30 ujutro na Novu godinu "i da se od tada nije čuo s njom", navodi se u policijskom dnevniku.

5. januar: Potraga za Anom postaje javna

Policija je objavila da traga za Anom Volš, pozivajući javnost da se javi ukoliko ima informacije o tome gde se nalazi.

6. januar: Požar u bivšoj Aninoj kući

Na konferenciji za novinare, šef policije Kohaseta Vilijam Kvigli rekao je da su suprug, porodica i prijatelji Ane Volš "potpuno sarađivali" u istrazi.

Prema policijskom dnevniku, 6. januara se zapalila bivša rezidencija Volšovih na Jerusalim putu. Četiri stanara - tri odrasle osobe i malo dete - pobegli su pre nego što su stigli nadležni i ostali su nepovređeni, saopštila je policija.

7. januar: Pretraga na terenu obustavljena

Lokalna i državna policija saopštile su da obustavljaju dvodnevnu pretragu terena u šumi u blizini kuće Volš.

Vesti o Aninom nestanku preplavile su mali grad Kohaset, koji je, prema podacima Crime Grade, bezbedniji nego 98 posto gradova u zemlji. Vest o nestanku stigla je i do Srbije, gde je Ana rođena i odrasla.

8. januar: Brajan Volš je uhapšen

Policija se vratila u kuću Volšovih da bi izvršila nalog za pretres nešto posle 9:20 ujutro, prema policijskom dnevniku.

Vlasti su uhapsile Brajana Volša, rekavši da je obmanuo njihovu istragu.

9. januar: Brajan se pojavio na sudu, ali ne prvi put u životu

Brajan Volš je optužen pred Okružnim sudom u Kvinsiju. On se izjasnio da nije kriv ni po jednoj optužbi i određena mu je kauciju od 500.000 dolara. Sledeći put pred sudom će se pojaviti 9. februara.

To nije bilo prvo pojavljivanje Brajana na sudu: 2021. godine se izjasnio krivim na saveznom sudu po tri tačke, uključujući prevaru, nakon što je ukrao slike Endija Vorhola od kolege sa fakulteta i naručio falsifikat, preneo je Rojters.

U trenutku nestanka supruge bio je u kućnom pritvoru i nosio je nanogicu.

U pismu dostavljenom sudiji u junu, Ana Volš je napisala: "Brajan je dosledno radio na razbijanju prethodnih navika svoje porodice i svi se radujemo novom poglavlju njegovog života".

Nakon smrti oca Brajana Volša 2018, od kojeg se otuđio zbog navoda o nestanku novca, došlo je do pravne bitke oko imanja njegovog oca, prema sudskim dokumentima i NBC Bostonu. U izjavama rođaka i prijatelja opisan je kao nasilni lažov.

Nećak oca Brajana Volša pobedio je u slučaju nasleđivanja, pokazuju sudski dokumenti.

10. januar: Potraga za dokazima

Okružno tužilaštvo okruga Norfolk saopštilo je da su istražitelji uklonili "više predmeta" za testiranje u pretresu severno od Bostona.

Testiranjem nespecificiranih predmeta će se "utvrditi da li imaju dokaznu vrednost" u slučaju nestanka Ane Volš, saopštila je kancelarija tužioca.

NBC Boston je izvestio da su istražitelji proveli sate u ponedeljak češljajući smeće na transfer stanici u Pibodiju, gradu severno od Bostona, nakon što su kopali po kontejneru u stambenom kompleksu u kojem živi majka Brajana Volša.

12. januar: Ana ranije prijavila da muž preti da će je ubiti

"Nestala mama iz Kohaseta Ana Volš rekla je policiji Vašingtona da je Brajan Volš pretio da će ubiti nju i njene prijatelje", napisao je na Tviteru novinar lokalnog portala Boston25 Bob Vard koji prati slučaj.

On tvrdi da policijski izveštaj koji je ekskluzivno dobio otkrio duboke probleme koji su postojali čak i pre nego što su Ana i Brajan bili vereni.

Ana Volš je, kako se navodi, rekla da joj je Brajan preko telefona pretio da će ubiti nju i njene prijatelje.

U izveštaju se Brajan ne pominje po imenu, ali izvori novinara Vorda ukazuju da je on osumnjičen. Dodaje se da Ana nikad nije sarađivala sa policijom i da on nije optužen pa je slučaj zatvoren.

Bivši šef policije u Bostonu Den Linski smatra da su ove stare optužbe sada veoma značajne.