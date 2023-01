PINK SAZNAJE: MUŽ NESTALE ANE VOLŠ NEDAVNO BIO U BEOGRADU - njegova poseta Srbiji se dovodi u vezu sa KRIMINALNIM AKTIVNOSTIMA

Prema podacima do kojih je došao Pink Brajan Volš je u novembru prošle godine bio u Beogradu, kako bi uz pomoć jednog Srbina falsifikovao skupocene slike Endrija Vorhola.

Ukoliko se utvrdi da je Ana Volš, koja se vodi kao nestala, ubijena, te slike mogle bi biti potencijalni motiv zločina. Razmatra se i opcija da bi, ukoliko je reč o ubistvu, motiv pored novca, mogla biti i ljubomora.

Braca Zdravković, privatni detektiv i nekadašnji policajac je gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić podsetio da je Ana Volš nestala između 31. decembra i 1. januara i sumnja se da ju je ubio suprug Brajan Volš, mada mi iz Srbije o tome možemo samo da spekulišemo.

- Lično mislim da je on ubica. Ako se pogleda njegov profil ličnosti i kriminogeni, a i zdravstveni i ako se uzme u obzir komunikacija njegova sa komšilukom, kao i sa mojom ekipom, došao sam do zaključka da se radi o jednom čoveku koji je nestabilne psihičke prirode, 12 godina je pod terapijom, koristi jak antidepresiv i psihoregulator. Reč je o leku koji u 90 odsto slučajeva izaziva impotenciju. Mislim da je zapostavio suprugu u smislu pravih bračnih obaveza i onda je tražio način da to nadomesti, da je fascinira nečim drugim - smatra Zdravković.

Rediteljka Tijana Bajić smatra da je reč o "razmaženom sinu bogataša" koji je pritom sociopata.

- Sociopatu možete prepoznati po tome što je uvek ljut na nekoga, uvek ima nekog krivca, da li je to država, žena, roditelji...Oni prosto moraju da okrive nekoga za to što im se dešava. Žena koja je u braku sa sociopatom može da opstane samo dok ga tapka po ramenu, a kada počinje da shvata sa kim ima posla, on se okreće protiv njen - navela je Bajić.

Ona veruje da je Ana dugo planirala odlazak.

Blaža Marković, predsednik sindikata policije ne smatra da je Ana Volš ubijena.

- Prvo smo izveli zaključak da je ubijena i isečena na komade, pa se ispostavilo da se krv pronađena na nožu ne podudara sa njenom. I sa stvarima koje su pronađenje na deponiji stvari idu u drugom pravcu - navodi Marković.

Kako kaže, Volš je samo klasičan prevarant.

- Nije podignuta optužnica za ubistvo, radi se samo o tome da je ili dao pogrešne informacije policiji. Ljudi koji su stupili u kontakt sa Aninom majkom kažu da ona tvrdi da su imali skladan brak - istakao je Marković.

On je mišljenja da je Ana nestala i da za to ima dobar razlog.

- Mislim da se sve to smišljeno i dobro uradilo. Za sada ni jedan dokaz ne ide u pravcu toga da je ubijena - podvukao je Marković.

