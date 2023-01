Sudija Višeg suda u Beogradu juče je raspisao međunarodnu poternicu za Jetmirom G. (24) zbog sumnje da je krajem decembra prošle godine ubio devojku Ivanu K. (26) u stanu na Zvezdari.

Obdukcija je pokazala da je ubica rukama Ivani stezao usta i nos dok nije izdahnula, pa je zaključao stan i ključ poneo sa sobom. Sumnja se da je istog dana autobusom napustio teritoriju Srbije.

POVUKAO SE SA DRUŠTVENIH MREŽA Osumnjičeni je danima odgovarao na poruke na društvenim mrežama i bio je aktivan uz često opraštanje od ubijene Ivane, a sada se odlučio na drugačiji pristup. On je obrisao sve objave sa Instagrama, kao i novije objave sa Fejsbuka, te mu je poslednja datirana 18. oktobra prošle godine. Ranije su ljudi, koji su besni i očajni zbog Ivaninog ubistva pisali Jetmiru na društvenim mrežama, a jedan muškarac je objavio sliku ekrana gde se vidi dopisivanje sa njim. U jezivoj prepisci, Jetmir je govorio o davljenju i ubijanju Srba na Kosovu.

Predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Blažo Marković kaže da je obzirom na dugogodišnje iskustvo u policiji, a u saradnji sa detektivima koji su radili na slučaju ubistva, na samom početku pretpostavio da je zločin na Zvezdari bio zločin iz strasti.

- Ona je bila sama, a on je u večeri ubistva došao sam. Imala je poverenja u njega, i dozvolila mu je da joj bude tako blizu. To sma zaključio na osnovu otisaka prstiju koji su se pojavili na vratu, To je bilo u besu i zato je stezao i udavio. On je 3.000 devojaka iz Srbije zapratio na mrežama. Imao je džipove za planinarenje, i on je kod nje prvo stekao to poverenje, bili su u šatoru, pa su bili bliski. Oko šatora na planinarenjima su se i zbližili kako to ide od davnina, a u januaru prošle godine su se upoznali - priča Marković.

Marković kaže da se ne bavi novinarskim naslovima, ali ono što je jasno je to da, dokazi i sve što je prikupljeno ide u tom pravcu da je upravo jedna osoba osumnjičena. Njegovo ponašanje, sve indicije, pokazuju da je ubica on. On nije naš državljanin, on je iz Crne Gore, i tamo je već raspisana poternica za njim. Traže ga, ne nalazi se tamo, a prošlo je jako puno dana dok se poternica nije raspisala, i on je sada negde mogao da se skloni, ali verujem da će ga pronaći - priča on.

Kako je dodao, problem može da bude to, jer je u pitanju mladić iz imućne porodice, što bi mu eventualno olakšalo bekstvo na neko dalje mesto.

- Sve što radi naša policija je dokaz da naša policija radi odličan posao. Brza rešavanja krivičnih dela je dokaz da smo i po policiji i po novinarstvu lideri u regionu, a pretendujemo da budemo i među naboljima u svetu - naveo je Marković.

Novinar crne hronike u Kuriru Mladen Radulović, govoreći o zločinu na Zvezdari istakao je da je oglašavanje osumnjičenog na društevnim mrežama u prvi mah, i odmah nakon ubistva bilo čudno. On više, kako kaže Radulović, zasigurno ne boravi u Srbiji.

- On je imao svo vreme ovog sveta da se skloni. Ne zna se da li je na teritoriji Crne Gore, ili negde u regionu. Mi imamo dobru saradnju sa zemljama regiona, tako da verujem da on vrlo lako može da se locira i pronađe. Ono što je poznato jesu DNK tragovi, i pretpostavlja se da su ti tragovi nastali tokom Ivanine borbe za život, gde je on na vratu ostavio svoje otiske... U pitanju je svirepo i monstruozno ubistvo, i nadam se da će osumnjičeni biti priveden pravdi. Ima dovoljno dokaza za Međunarodnu interpolovu poternicu. On je poslednji izašao iz stana, kamera ga je usnimila - priča Radulović.

- Za sada nije poznato da on ima dosije. Ukoliko bi postojalo nešto sumnjivo, poznato javnosti, do sada bi se policija u Crnoj Gori oglasila - dodao je Radulović.

Tokom poslednjih sedam i osam dana, on je pisao statuse kako mu Ivana fali, i sinoć je u jednom momentu sve izbrisao. Očekuje se da će vrlo brzo ugasiti svoj profil, jer sve to predstavlja ozbiljnu pretnju po njegovu bezbednost, rekao je Radulović.

Radulović se potom dotakao i sinoćnjeg događaja na Karaburmi, istakavši da je policija primenila ovlašćenja tokom obračuna i potere za razbojnikom.

- Gašića trebamo da ohrabrimo da iskoristi sva policijska ovlašćenja, kako bismo stali na put kriminalu - dodao je radulović.

