ISPLIVAO SNIMAK SA SUĐENJA! Na Brajanovom licu više nema OSMEHA - pored ubistva Ane Volš biće optužen i za OVO (VIDEO)

On će na današnjem ročištu biti zvanično optužen i za prevoz tela na nedozvoljen način.

Da podsetimo, Volš, majka trojice dečaka, poslednji put je viđena u ranim jutarnjim satima 1. januara, kada je trebalo da ode na lokalni aerodrom kako bi se ukrcala na let za Vašington. Njena kompanija je prijavila njen nestanak policiji 4. januara, nakon što je, prema rečima branioca Brajana Volša, kontaktirao firmu i pitao gde se Ana nalazi. Ali u danima između Aninog nestanka i prijave nestale osobe, Brajan Volš je navodno lagao o tome gde se kretao. Brajan Volš je uhapšen i optužen za dovođenje u zabludu policijske istrage. Tokom pojavljivanja Brajana Volša na sudu u vezi sa optužbama, naloženo mu je da bude zadržan uz kauciju od 500.000 dolara u gotovini.

Ana Volš majka je troje dece i zaposlena je u firmi za nekretnine. Ana je po profesiji agent za nekretnine i ubrzano se kretala ka poziciji regionalnog menadžera u vašingtonskoj firmi za koju radi. Rođena je u Beogradu, a u Sjedinjene Američke Države se preselila 2005. godine i počela da radi sezonske poslove u ugostiteljstvu. Radila je kao sobarica i kao konobarica u Vašingtonu. Godine 2008. živi i radi u Njujorku posle čega se seli za Boston, gde postaje stalnozaposlena na mestu menadžera za hotelske rezervacije u hotelu u Lenoksu gde je srela svog budućeg muža Brajana Volša. Tu su se i zaljubili.

JUST IN -- Brian Walshe has arrived at Quincy District Court. He is slated to be arraigned on a murder charge in the death of his wife, Ana Walshe. Latest here: https://t.co/OcIVM5BKKy pic.twitter.com/QvcKjnhxL4