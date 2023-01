SASLUŠANJE BRAJANA VOLŠA: Jedan detalj na Brajanu Volšu su svi primetili

Pošto je na društvenim mrežama objavljen snimak njegovog dolaska u sud, korisnici Tvitera primetili su u svojim komentarima da je Brajan obučen u istu odeću koju je nosio i na prethodnom ročištu.

Brajan Volš (47) će danas biti izveden pred sud u Кvinsiju nakon, kako je okružni tužilac okruga Norfolk, Majkl Morisi nazvao "intenzivne istrage" o nestanku njegove supruge.

Nestanak Ane Volš 39-godišnje majke troje dece, prijavio je njen poslodavac 4. januara, tri dana nakon što je poslednji put viđena u gradu Кohasetu.

