OVO JE KLJUČNI DOKAZ: Evo kada će se Brajan Volš, optužen za ubistvo supruge Ane, ponovo naći pred sudijom - DO TADA OSTAJE IZA REŠETAKA

Volš je u vreme kada je Ana nestala navodno pretraživao: "Koliko dugo traje DNK", "Može li se izvršiti identifikacija na delimičnim posmrtnim ostacima", "Možete li da bacite delove tela".

Tužioci kažu da su papuče pronađene sa krvlju na kojoj se nalazi DNK Ane i Brajana Volša. Pored toga, drugi pronađeni odevni predmeti sadržali su DNK Ane Volš.

Završeno je saslušanje u sudnici u Kvinsiju.

#BrianWalshe #MassachusettsMomMurdered #AnaWalshe @CourtTV



look at him! he’s actually picturing all of this, like in a fixed state going through all of this in his mind, probably having awful flashbacks! they’ve got him! 10000% they’ve got him‼️‼️ pic.twitter.com/QRfxyBZ5w1