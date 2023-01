Brajan Volš je na ovoj slici slučajno napravio grešku koja može biti jak dokaz protiv njega: Svetski mediji ga proglasili veoma 'glupim' ubicom

Čudan momenat desio se 9. januara, dan pošto je Volš uhapšen i optužen za navođenje policijske istrage na pogrešan put, vezano za misteriozni nestanak njegove supruge Ane Volš.

Brajan Volš je tek optužen za ubistvo supruge Ane Volš, a već su ga svetski mediji proglasili veoma "glupim" ubicom.

Ne samo da je guglao kako da se reši tela, potom primećen na kameri kako kupuje hemikalije i zaštitno odelo, već je učinio nešto još strašnije, a video je to ceo svet.

Naime, Brajan Volš se nasmejao pred kamerama reportera, dok ga je policija, sa lisicama na rukama vodila u sud, a to bi moglo da bude korišćeno kao dokaz "grandioznog osećaja sopstvene vrednosti", naveo je forenzički psihijatar, prenosi Fox news.

Doktor Ijan Lamuru, forenzički psihijatar, koji često svedoči kao ekspert, rekao je za Fox news digital da ima mnogo potencijalnih objašnjenja koja su "benigna".

- Primeri uključuju pokušaj da se izgleda prijateljski i manje kriminalno, uverenost da su dokazi protiv njega slabi ili čak socijalna kompulzija gde se ima navika da se osmehuje drugima - kaže Lamuru.

Ali, tužioci bi ovo mogli da iskoriste u svoju korist, navodi Lamuru, zbog Volšove sociopatije, koja je otkrivena u dokumentima suda pošto je osuđeni prevarant sa umetninama navodno uništio testament svog oca.

- Ako država tvrdi da je sociopata, onda će verovatno ukazati na ovo ponašanje kao dokaz nedostatka empatije i kajanja koji je čest kod sociopata. Takođe, to bi moglo da bude iskorišćeno kao dokaz velikog osećaja sopstvene vrednosti jer bi mogli da idu sa argumentima da je Volš uživao u publicitetu koji je njegovo suđenje privuklo.

Tokom pojavljivanja na sudu, tužilaštvo je detaljno navelo 21 navodnu Gugl pretragu Brajana Volša na Ajpedu njegovog sina.

Lamuru navodi da su ove pretrage "moćan" posredni dokaz, na kom je slučaj baziran, jer telo Ane Volš još nije pronađeno.

- Njegove pretrage na Guglu sugerišu da je loše organizovan. To je zbog tajminga. Ako su pretrage usledile posle ubistva, to znači da je bilo malo vremena za planiranje. Nije dobro osmislio zločin od starta do kraja. Takođe, to pokazuje da on jasno razume koliko je ubistvo pogrešno. Pretrage na Guglu jasno pokazuju nameran i fokusiran napor da se izbegne otkrivanje zločina.

Ono što je Volš pretraživao na Guglu daje tužiocima "jake argumente" zašto nema tela, navodi psihijatar.

- Jednostavno rečeno, ove pretrage nisu nešto što bi prosečni građanin, koji poštuje zakon, radio iz dosade ili benigne radoznalosti. Kada sve to stavite u kontekst u skladu sa vremnskim sledom događaja, sve deluje još zlokobnije.