PRVI PUT DO DETALJA OPISANO JEZIVO UBISTVO U ALEKSINCU: Goran Džonić prvo NA JEZIV NAČIN presudio BRATU, a onda prešao na Lidiju i Gordanu!

Goran Džonić iz Moravca optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Nišu tereti se da je iz koristoljublja počinio teško ubistvo brata od tetke Gorana (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (26) iz Aleksinca u nameri da dođe do novca kako bi vratio dug od 10.000 evra koje je pozajmio kako bi kupio i renovirao kuću za jednog od sinova.

Kako se navodi u optužnici, on je optužen da je detaljno isplanirao zločin, koji je izvršio 27. septembra godine u periodu od 00.22 do 03.05 časova, u ataru sela Moravac kod Aleksinca, u stanju uračunljivosti, znajući da Đokić ima menjačnicu i u uverenju da deo novca koji koristi za menjačke poslove nosi sa sobom ili drži u svom putničkom motornom vozilu marke "foklsvagen pasat", piše "Blic". Džonić se zatim se vratio u Moravac i u kući u izgradnji u Moravcu na magistralnom putu br. 217 koju koristi njegov sin Stefan ostavio novac.

- U kupatilu je ostavio 160 dolara, u pomoćnoj prostoriji pored kuće u beloj kutiji 768.000,00 dinara, a u voćnjaku iza kuće 612.000,00 dinara, 3.940 švajcarskih franaka, 1.690 dolara i 17.130 evra zakopavši ovaj novac ispod drveta, dok je 10.000 evra na ime pozajmice vratio rođaku D.D., pri čemu je bio svestan svog dela čije je izvršenje hteo i svestan zabranjenosti dela, navodi se u optužnici.

Na ovaj način je Džonić izvršio izvršio krivično delo teško ubistvo iz čl. 114 st. 1 tač. 11 u vezi tač. 5 KZ u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348 st. 4 u vezi st. 1 KZ.

Džonić se tereti i da je posedovao municiju koja je pronađena u njegovoj kući i u pomoćnom objektu kuće u izgradnji pored magistralnog puta koju je sređivao za sina. Pronađeno je ukupno oko 120 metaka raznog kalibra čime se Džonić tereti i da je počinio krivično delo medozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348 st. 1 KZ

Zbog toga je pratio njegovo kretanje te kada je dana 26. septembra 2021. godine video da je pomenutim automobilom Đokić sa suprugom i ćerkom došao u posetu svojoj majci i znajući da će se oni iste večeri automobilom vratiti u stan u Aleksincu gde su živeli, odlučio je, navodi se u optužnici, da ih u povratku zaustavi, a potom liši života i oduzme novac.

Prema navodima optužnice on je u toj nameri oko ponoći otišao do dela puta od pružnog prelaza do raskrsnice gde se ulica ukršta sa magistralnim putem br. 217 Aleksinac – selo Tešica, a gde ga je Đokić video i zbog rodbinskih veza i odnosa poverenja zaustavio svoj automobil, te je okrivljeni ušao u automobil, seo na zadnje sedište iza vozača i izvadio pištolj marke "Pietro Beretta Gardone V.T. – Mod. 34" koje je neovlašćeno nabavio, držao i nosio. Oružje je odmah uperio u pravcu oštećenih i naveo Đokića da sa magistralnog puta Aleksinac - Tešica automobilom siđe na zemljani put pored osnovne škole u Moravcu koji put vodi ka reci Južnoj Moravi i ode do šljunkom posutog platoa u blizini napuštene separacije.

Kako stoji u optužnici tu je pucanjem iz tog oružja lišio života svo troje oštećenih, i to najpre u vozilu jednim hicem Gorana Đokića, a potom van vozila sa po dva hica njegovu suprugu Gordanu i ćerku Lidiju, koji su preminuli na licu mesta od zadobijenih povreda. Goran je pogođen jednim metkom u glavu a Gordana i Lidija po jednom u grudi i glavu.

- Nakon toga je njihova tela pored jame u okviru platoa gorivom polio, zapalio i gurnuo u jamu, a zatim vozilom marke "pasat" krenuo ka selu Tešica i preko Južne Morave došao do mesta zvanog Vladine bare gde je u vozilu pronašao i oduzeo strani novac u ukupnom iznosu od 160 američkih dolara u apoenima od po jedan dolar, domaći novac u iznosu 1.380.000,00 dinara u različitim apoenima, 27.130 eura u različitim apoenima, 3.940 švajcarskih franaka u različitim apoenima i 1.690 američkih dolara u različitim apoenima, pa je vozilo zapalio, stoji u optužnici VJT Niš.



