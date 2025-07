PONOVO ODLOŽENO SUĐENJE TROSTRUKOM UBICI! Baka Stojanka tužila krvnika koji joj je ubio porodicu, on se VADI NA LUDILO! (FOTO)

Suđenje po tužbi Stojanke Đokić iz Moravca, koja je pokrenula parnični postupak za naknadu štete protiv Gorana Džonića (60), pravosnažno osuđenog na doživotnu robiju zbog monstruoznog ubistva njenog sina Gorana (57), snaje Gordane (56) i unuke Lidije Đokić (26) iz Aleksinca, danas je ponovo odloženo u Višem sudu u Nišu, drugi put zaredom.

Razlog današnjeg odlaganja je to što, kako je saopštila sudija Irena Jocić, u sudskim spisima nema dokaza da je novi veštak - kome je povereno psihijatrijsko veštačenje Džonića, primio nalog suda. Zato će sudski nalog za obavljanje ovog veštačenja biti ponovo poslat a novo ročište zakazano je za 6.novembar.

Stojanka od ubice svojih najmilijih tužbom potražuje 7,5 miliona dinara po osnovu nematerijalne i materijalne štete, ali njegova odbrana tvrdi da je neuračunljiv pa je na pripremnom ročištu sud izdao naredbu da se izvrši psihijatrijsko veštačenje Džonića. Prošlo ročište bilo je odloženo jer je prethodni veštak obavestio sud da iz objektivnih razloga ne može da uradi ovu ekspertizu, zbog čega je nalog izdat drugom veštaku.

Nakon okončanja krivičnog postupka u kome je Goran Džonić oglašen krivim Stojanka Đokić je preko svog punomoćnika advokata Miroslava Ristića podnela tužbu za nematerijalnu i materijalnu odštetu. Džonić se nalazi na izdržavanju doživotne robije zbog ubistva troje Đokića pa je angažovao advokata. Ristić je ranije naveo za “Blic” da je Džonićeva odbrana u odgovoru na tužbu istakla prigovor da se radi o licu koje je zbog vođenja krivičnog postupka imalo zdravstvene probleme te da je trenutno neuračunljiv, zbog čega je predloženo njegovo veštačenje od strane neuropsihijatra.

-Nadamo se pozitivnom nalazu veštaka u smislu da se radi o licu koje je uračunljivo. Da se radi o licu koje je uračunljivo, govori prvo činjenica da je on veštačen u krivičnom postupku, da je to suđenje normalno vođeno uz njegovo aktivno učešće, da su veštaci rekli da je on procesno potpuno sposoban da prati suđenje, što se i utvrdilo, jer je on shvatio značaj svega. Tako da smatramo da je ovo samo manevar tužene strane da odugovlači suđenje kako bi im se eventualno i na taj način - s obzirom da je dovoljno učinio loših stvari porodici - osvetio time što prolongira vođenje postupka – rekao je ranije Ristić za “Blic”.

On je istakao da niko ne može nikakvim materijalnim sredstvima i imovinom da nadoknadi Stojanki Đokić gubitak njenih najmilijih – sina, snaje i unuke, ali da je ovakav postupak neki vid satisfakcije koja postoji u zakonu i da je normalno da će svako da traži da se ta satisfakcija ispuni.

Odšteta

Po osnovu nematerijalne štete, zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog smrti sina Gorana, snaje Gordane i unuke Lidije, tužbom se traži da Goran isplati Stojanki Đokić šest miliona dinara, kao i na ime materijalne štete - za izradu spomenika, troškova ukopa, troškova sahrana, opreme, sanduka i davanja podušja prema mesnim običajima - još milion i po dinara.

Tužba i državi

Preko svog punomoćnika, baka Stojanka je od suda tražila da joj se vrati i novac koji je nakon zločina Goran Džonić ukrao od ubijenog Gorana Đokića, kako bi ga ostavila unucima u nasledstvo. Na suđenju Džoniću za trostruko ubistvo nesporno je utvrđeno da je oteti novac pripadao njenom sinu. Reč je o 1,38 miliona dinara, 37.130 evra, 3.940 švajcarskih franaka i 1.850 američkih dolara koje je Džonić oduzeo iz automobila ubijenog Đokića. Takođe, tome treba dodati i 5.000 evra koje je naknadno Džonićev sin pronašao na tavanu porodične kuće i o tome obavestio policiju.

- Mi smo tražili da se imovina koja je oduzeta krivičnom presudom, s obzirom da je oduzeta od pokojnih Đokića, vrati Stojanki. Međutim, sud je doneo odluku da moramo da tužimo državu, s obzirom da je sud oduzeo tu imovinu i da je Republika Srbija postala vlasnik imovine. Podnećemo zato posebnu tužbu gde ćemo tražiti da se ta imovinska korist za koju je nesporno utvrđeno da je imovina pokojnih, da se vrati porodici. To je država oduzela privremenom merom i po mišljenju Višeg suda u Nišu a i Apelacionog, pošto smo se žalili na takvu odluku, potrebno je da se tuži Republika Srbija koja je postala vlasnik te imovine. Posebnom tužbom ćemo se tražiti vraćanje te imovine – istakao je ranije Ristić.

Goran Džonić (59) iz Moravca, je osuđen na na doživotnu robiju, jer je 27. septembra 2021. godine ubio brata od tetke Gorana Đokića (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i ćerku Lidiju Đokić (26) iz Aleksinca. Veće Višeg suda u Nišu kojim je predsedavao sudija Mirko Drašković oglasilo ga je krivim za teško ubistvo troje članova porodice Đokić u sticaju sa krivičnim delom nezakonito posedovanje oružja i eksplozivnih materija i osudilo ga, nepravosnažno, na doživotni zatvor.



Džonić je u istrazi i na suđenju za ubistvo porodice Đokić često menjao iskaze, smejao se i ponašao neracionalno, ali je nalazom veštaka utvrđeno da je uračunljiv. Dok je sudija Drašković čitao presudu Džonić je teatralno uzviknuo: "Zašto?! Za šta?"! Nakon toga počeo je da udara glavom od sto i da viče: "Nisam ja to uradio, hoću da se ubijem!". Posle toga su ga iz sudnice, sa rukama na leđima, izveli zatvorski stražari. Primetno je bilo, da iako je Džonić na suđenju glumio nekakvog nemoćnog čoveka, tražeći i veštačenje tim povodom, trojica stražara su ga maltene jedva savladali kada je počeo da viče u sudnici. Veće Apelacionog suda u Nišu potvrdilo je kaznu doživotnog zatvora Goranu Džoniću izrekao Viši sud u Nišu zbog ubistva tročlane porodice Đokić nakon čega je upućen u Zabelu.



Ubio rođake pa ih zapalio

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva, Džoniću je stavljeno na teret da je teško ubistvo iz koristoljublja počinio kako bi rođaku vratio pozajmicu od 10.000 evra koju je uzeo da bi kupio i renovirao kuću za jednog od sinova. On se tereti da je brata od tetke Gorana, njegovu suprugu Gordanu I ćerku Lidiju, kobne večeri zaustavio kada su iz Moravca krenuli kolima za Aleksinac i da ih je preteći pištoljem primorao da odu do mesta zvanog “Dudin gaj” gde ih je ubio a njihova tela zapalio. “Pasat” je odvezao u okolinu Tešice gde je uzeo novac iz gepeka a vozilo zapalio, nakon čega se vratio skuterom u Moravac i sakrio pare u dvorištu kuće koju gradi za jednog od sinova. Džonić se teretio da je iz “pasata” Gorana Đokića, koji je u Aleksincu imao menjačnicu, oduzeo više od 40.000 evra u raznim valutama koji su se nalazili sakriveni u automobilu.

Autor: D.B.