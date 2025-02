BAKA STOJANKA TRAŽI OD GORANA DŽONIĆA 7.500.000 DINARA: Ubio joj sina, snaju i unuku, sada podnela višemilionsku tužbu protiv njega

Stojanka Đokić iz aleksinačkog sela Moravac, čijeg je sina Gorana, snaju Gordanu i unuku Lidiju 2021. godine ubio njen sestrić Goran Džonić, zbog čega je osuđen na doživotnu robiju, podnela je protiv njega tužbu za nadoknadu štete i od njega traži 7.500.000 dinara!

Posredstvom svog punomoćnika advokata Miroslava Ristića Stojanka je pred Višim sudom u Nišu pokrenula parnični postupak za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete koju je pretrpela zbog svirepog ubistva najbliže porodice.

Advokat Ristić objašnjava da je Viši sud prilikom donošenja presude kojom je Goranu Džoniću izrečena doživotna robija oštećene uputio na parnicu radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva.

- Protiv tuženog Gorana Džonića pravnosnažno je okončan krivični postupak pred Višim sudom u Nišu i on je oglašen krivim zato što je počinio krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno posedovanje oružja, pa ga je sud osudio na kaznu doživotnog zatvora. Delo je izvršio 27. septembra 2021. godine radi pribavljanja imovinske koristi i to na taj način što je u ataru sela Moravac kod Aleksinca iz pištolja ubio Gorana Đokića, sina tužilje, Gordanu Đokić, snaju, i Lidiju Đokić, unuku. Od povreda koje im je tuženi naneo sve troje su preminuli na mestu zločina. Zatim je njihova tela polio gorivom, zapalio i gurnuo u jamu kako bi ih sakrio. Posle toga on se odvezao vozilom koje je vlasništvo pokojnog Gorana, u kojem je pronašao i uzeo oko 1.380.000 dinara, 37.130 evra, 3.940 švajcarskih franaka i 1.850 američkih dolara - objašnjava Ristić.

Stojankin punomoćnik navodi da ona kao naslednik ima pravo na povraćaj novca koji je Džonić oduzeo radi pribavljanja imovinske koristi, zbog čega je podnela zahtev Višem sudu u Nišu, jer su te pare pronađene i oduzete ubici.

- Takođe, Stojanka je pretrpela materijalnu štetu jer su izdaci za sahranu iznosili više od 300.000 dinara, zatim je za spomenik platila 360.000 dinara, snosila je troškove podušja prema mesnim običajima - sahrana, prve subota, četrdeset dana, šest meseci, godina, gde je svaki od tih običaja predstavljao trošak za tužilju u iznosima od po najmanje 200.000 dinara. Na osnovu nalaza veštaka, zatražili smo da Džonić Stojanki isplati iznos od 1.500.000 dinara - kaže advokat.

Nenadoknadiv bol

Međutim, kako naglašava Ristić, Stojanka Đokić je usled nenadoknadivog gubitka najbližih članova porodice pretrpela duševni bol, zbog čega takođe ima pravo na nadoknadu štete.

- Zatražili smo da sud presudom obaveže Gorana Džonića da na ime nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova, a usled smrti bliskih - sina, snaje i unuke - Stojanki isplati iznos od šest miliona dinara sa zakonskom zateznom kamatom od podnošenja tužbe do konačne isplate. Takođe, zatražili smo da Džonić nadoknadi i sve troškove ovog spora - zaključio je advokat Ristić.

Nemilosrdni ubica porodice

Goran Džonić je vozilo u kojem je Goran Đokić bio sa suprugom Gordanom i ćerkom Lidijom u noći između 26. i 27. septembra 2021. godine zaustavio nedaleko od Stojankine kuće i zamolio ih da ga odvezu do mesta zvanog Dudine bare na obali Morave, kako bi navodno sipao gorivo u motocikl koji mu je tamo ostao.

- Brata u vozilu ubija jednim hicem, a u snaju i bratanicu puca dva puta. Njihova tela poliva benzinom, a zatim ih odvlači u obližnju jamu i leševe pokriva daskama. Bratovljevim "folksvagen pasatom" odlazi u zabačeno područje u ataru sela Donja Trnava, uzima novac koji je Goran držao u automobilu, a zatim ga pali. Skuterom koji je prethodnog dana ostavio na tom mestu vraća se u Moravac i u kući svog sina Stefana sakriva ukraden novac - utvrdila je istraga.

Dvadeset dana kasnije Zbog teškog ubistva 13. juna 2023. godine Džoniću je izrečena doživotna robija, što je kasnije i Apelacioni sud potvrdio.

Autor: Dubravka Bošković