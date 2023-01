MISTERIOZNI MEJL OTKRIO UBICE VUKOTIĆA U ISTANBULU: Ovako je turska policija došla do egzekutora! ŠOKANTNA OTKRIĆA!

Ubice Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana, 8. septembra prošle godine u Istanbulu otkrio je misteriozni e-mail koji je stigao istražiteljima nekoliko dana posle njegove likvidacije.

Kako turski mediji prenose, desetog dana istrage, 18. septembra, stiglo je putem elektronske pošte pismo u kom se decidno navodilo da je kavački klan organizovao likvidaciju u jednom od najprometnijih delova Istanbula.

Dve žene

- Jovana Vukotića je ubio kavački klan. Živković, za kojim traga policija, krije se u Istanbulu. Jedan od onih koji ga krije je Murat Polat, zajedno sa Ajšom Sipahi i Asijom Juksel. Živkoviću obezbeđuju stanovanje, vozila i telefone. Sve su organizovali sa Binalom Čamgozom i njegovom mafijaškom grupom u Izmiru - prenose turski mediji delove e-maila koji je pomogao u razotrkivanju zločina. Inače, Polat je vlasnik privatne firme, a dve žene koje se pominju zaposlene su kod njega.

Istražitelji su prethodno, kako se navodi, utvrdili da je Vukotić bio praćen četiri meseca.

- Prema optužnici, policija je uvidom u zapise kamera, utvrdila da je Vukotićevo vozilo pratio drugi auto, od trenutka kada je napustio svoju luksuznu vilu - prenose oni.

U trenutku ubistva, u automobilu je bio sa tada trudnom suprugom Mašom M., koja se u međuvremenu porodila, njihovim maloletnim deteteom i vozačem Emrom K., koji je kasnije uhapšen zbog sumnje da je sarađivao sa ubicama.

Utvrđeno je da su u kola u kojima su bili, pucala dvojica muškaraca sa motora. Istog dana kada je pismo stiglo istražiteljima, priveden je biznismen Polat, ali i Radoje Živković zvani Žuti, rođak vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, zatim Milan Vujotić i njihov telohranitelj Zdravko Perunović, zvani Pitbul.

"Kavčani" su, kako navode, zatečeni u jednom hotelu i tada su im zaplenjeni i mobilni telefoni.

Nišanili ga i 2018. godine

Živković Vukotića pratio i u Antaliji Jovan Vukotić, podsetimo, 2018. je bio uhapše u Antaliji i tada je deportovan u Srbiju. Turski istražitelji, kako prenose mediji, otkrili su da su pripadnici kavačkog klana i tada pratili Vukotića u toj zemlji i da ga je likvidacije spasilo upravo hapšenje. - Radoje Živković, zvani Žuti, od 3. jula 2018. do septembra 2018. boravio je u luksuznim hotelima u Antaliji pod svojim imenom. Vukotić je u to vreme takođe bio u Antaliji i uhapšen je 10. septembra 2018. i izručen Srbiji, a Živković je do novembra potom bio u Istanbulu. Da nije uhapšen, Vukotić bi još tada sigurno bi bio ubijen - prenose turski mediji.