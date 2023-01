Goran Đ. (38), koji je oko Božića ubio dve sestre Jelisavetu (76) i Gordanu (78) Đ. na Bežanijskoj kosi, pronađen je pre dva dana u automobili na parkingu sa prostrelnom ranom na glavi. Kako "Blic" saznaje, Goran je rođen u Sarajevu, ali je živeo u Beogradu, takođe na Bežanijskoj kosi, imao je ženu i dve ćerkice, vrtićkog i predškolsokog uzrasta. Kako porodični prijatelj kaže za "Blic", voleo je da se kocka.

Telo Gorana Đ. koji je sebi oduzeo život pronašli su prolaznici, a za sobom je ostavio i oproštajno pismo u kojem se oprostio od porodice.

"Neno moja ne mogu više da izdržim. Plačem za svim sto sam izgubio. Naše anđele i tebe. Za sve sam ja kriv. Čuvaj nase devojčice. Sve vas volim puno", stoji u oproštajnoj poruci koju je Goran očigledno ostavio svojoj porodici.

Kako za "Blic" priča prijatelj Goranovog oca Zorana, svi su u šoku od svega što se dogodilo.

- Njegov otac Zoran danas je došao u prodavnicu pognute glave. On drži servis za kompjutere u zgradi gde je Goran živeo sa porodicom. Slomljen je od šoka, srama, tuge i boli. Čovek je van sebe, ne može da podigne glavu od srama. Ima ženu malo mlađu od njega i dve ćerkice, jedna ide u vrtić, a druga u predškolsko - priča nam Zoranov prijatelj.

Kako dalje kaže, prvo ih je zatekla vest o samoubistvu, a potom i ceo slučaj dvostrukog ubistva sestara Jelisavete i Gordane.

- Goran je radio neki servis sa klimama, ali voleo je da se kocka. Nismo znali da je sa tom starijom ženom bio u vezi, prvi šok doživeli smo kada se ubio, a onda kad smo čuli ovo. Bez reči smo, kažem vam, otac mu je skrhan od bola. Ne moze da pogleda nikoga u oči - dodaje.

On naglašava i da je Goran delovao "normalno".

- Šetao je sa decom stalno. Vodio ih kod oca u radnju, stvarno nismo mogli ni da pretpostavimo da to može da uradi - kaže za "Blic".

Porodični prijatelj ispričao je za "Blic" da je Goranov otac već doživeo tešku porodičnu tragediju kada mu je pre nekoliko godina nastradao i stariji sin.

- Otac mu je bio oficir u vojsci. Stariji brat nastradao pre par godina dok je popravljao struju na terenu. Zoran i ja družimo se godinama, on je potpukovnik u penziji, zajedno smo radili u Prištini. Goran je totalna suprotnost od oca, ziveo je skroz opušteno, od danas do sutra. Otac ne može da poverujemo u sve to - priča vidno potresen.

Zgrada u kojoj je Goran živeo sa porodicom

Podsetimo, policija u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlila je teško ubistvo na Bežanijskoj kosi i kao izvršioca identifikovali Gorana Đ. (38), koji je prekjuče izvršio samoubistvo ispred jedne zgrade na Bežanijskoj kosi.

Kako saznajemo, dvostruko ubistvo izvršio je nožem i tupim predmetom. Nakon zločina, Goran je zaključao stan i otišao. Kao motiv dvostrukog ubistva navodi se koristoljublje, a Goran je navodno bio u emotivnoj vezi sa Jelisavetom Đ. Ubica je iz stana nakon zločina odneo mobilni telefon i platnu karticu jedne od ubijenih sestara sa koje je podigao milion dinara.

Ubica nije bio u dobrim odnosima sa ženom, a veče pre samoubistva proveo je u kafani.

Potom je seo u automobil, ali nije otišao kući. Parkirao se i tokom noći izvršio samoubistvo. U jutarnjim satima, građani, prolaznici prijavili da je čovek sa okrvavljenom glavom u automobilu. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.

