"VUČIĆ GLAVNA META KLANA" - Lalić otkrio na suđenju: Lično sam preuzeo snajper, Zvicer nam poslao 5 miliona, umešani i ljudi iz ANB

Srđan Lalić, svedok saradnik u slučaju protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, rekao je danas tokom nastavka suđenja da je klan planirao atentat na predsednika Aleksandra Vučića i svrgavanje najviših struktura vlasti.

Odgovarajući na pitanja optuženog pripadnika klana Nebojše Jankovića rekao je i da je lično preuzeo snajper koji je plaćen 12.000 evra.

Lalić: Ja sam ga preuzeo. To je bilo konspirativno. Rečeno mi je da je uzeto preko Zvicera i da će nam trebati uskoro. Miljković i Belivuk su o tome razgovarali. To je bila zima.

Janković: Zašto si ti bio zadužen za čišćenje i preuzimanje naoružanja kada grupa ima navodno nekoga ko se razume?

Lalić: Ti se nisi eksponirao. Ti si posle dolazio u Ritopek.

Janković: U kojim gradovima je bilo planirano postavljanje eksplozivnih naprava?

Lalić: U slučaju hapšenja Miljković je desetinu puta ponovio da su na meti tržni centri u Beogradu i drugim gradovima i auto-bombe. Rekao je da "može nas niko da hapsi".

Janković: Ko je bio zadužen da kada stigne informacija ide i postavlja bombe?

Lalić: Nemam informaciju, verovatno ti, ja, braća Budimir...

Janković: Ja to nikada ne bih radio.

Lalić: Znamo se dobro

Janković: Da li si bio na nekim sastancima gde su se delila zaduženja kao za ovo pravljenje haosa?

Lalić: To se radi kada konkretno dođe do izvršenja, tako sve funkcioniše, dobro sve znaš, tako smo pričali i na skaju i ovako.

Svedok saradnik je rekao da je klan navodno nabavio pet kilograma eksploziva za akcije koje bi dovele do svrgavanja vlasti.

Janković: Da li si učestvovao u pravljenju eksplozivnih naprava koje je navodno trebalo da se postave?

Lalić: Nisam, ali eksploziv tog razornog dejstva ne bi uramili i stavili na zid.

Janković: Bitna stvar, da li je neko od navodnih članova grupe dobio deo novca od pet miliona evra koje si pominjao i ko?

Lalić: Ova grupa je funkcionisala sa kavačkim klanom i tu uvek pliva novac od kokaina, pominjao sam razmiricu Veljka i Marka sa Zvicerom. Rekli su mi da je obezbedio pet miliona evra u prvoj tranši i da će biti još.

Janković: Ko je dobio taj novac za svrgavanje vladajuće strukture?

Lalić: Ne znam gde je stavljen, ali imam saznanja da je obezbeđen.

Janković: Svrgavanje vladajuće strukture je u rangu sa terorizom. Ko je i kakve uloge imao?

Lalić: Ja sam o tome nekoliko puta pričao. Pripremne radnje su bile da se zloupotrebljavaju nalozi na društvenim mrežama i da se navijačke strukture po gradovima koriste. Orkestrirani medijski linč je rađen i za Šarca. To je paralela.

Janković: Da li znaš imena ljudi koji su trebali da budu svrgnuti sa vlasti?

Lalić: Kompletna vladajuća struktura, a ti si mi rekao da je predsednik glavna prepreka.

Janković: Daj imena ljudi, znaš li o čemu pričaš, to je državni udar, najmanje teško naoružanih 2.000 ljudi da to urade?

Lalić: Ja sam navodio ovde da sam bio protiv toga i da su i drugi to hteli pa im nije pošlo za rukom.

Janković: Navijači nisu sposobni za to.

Lalić: Navijači nisu, ali ova kriminalna grupa i Dejan Lazarević jesu...

Janković: Ko je navodno trebalo da preuzme vlast, ako neko ruši, ko preuzima tu vlast?

Lalić: Bilo je reči da dođe bilo ko. Ne mislim da su to mogli da odrede Belivuk i Miljković, nisu to mogli da smisle, ali ima ko je mogao. Sa sigurnošću mogu da kažem da im je bilo samo do toga da skinu ovu vlast. Ti to dobro znaš.

Janković: Da li je trebalo da bude korišćen snajper i prema kome?

Lalić: Prema predsedniku Republike.

Janković: Ko je doneo tu odluku i kada? To je terorizam i svrgavanje vlasti.

Lalić: Ja sam lepo objasnio da su rekli da je to zadnje rešenje i da je Miljković rekao da to sledi ako ne prođu druge aktivnosti, koje su već počeli da preduzimaju, a za koje ne znam sve.

Janković: Gde su održavani sastanci gde je to dogovoreno?

Lalić: Najčešće na stadionu. Ja sam bio protiv toga, nisam bio za to da se to radi, ali nisam mogao da kažem ne.

Janković: Ljudi u vrhu vlasti su izuzetno zaštićeni, a to ne može neko sa ulice da uradi.

Lalić: Naravno, ja sam rekao da je to bila poslednja opcija.

Janković: Da li je pripremano oružje za tako nešto? Ne mogu dva čoveka u dva dana da obezbede sve?

Lalić: Mogu, znaš ti dobro, radili smo ubistva i koja se isplaniraju pre podne, a izvrše se popodne, pričam o Mitiću.

Janković: Predsednik je zaštićen, hvala bogu treba da bude, koje je to oružje?

Lalić: Nije se još stiglo do faze upucavanja, do te zadnje faze, ali smatram da je to snajper. Ne znam ko bi bio određen da ga upotrebi. Mogu da pretpostavim.

Advokat Marka Miljkovića: Ko je bio zadužen za upotrebu snajpera?

Lalić: Rekao sam da ne znam.

Janković: Ne bih pucao u vladajuću strukturu ni u jednoj državi ni da mi daju sve pare sveta. Ko je bio uključen u svrgavanje vladajuće strukture?

Lalić: Belivuk i Miljković i sa njima Dejan Lazarević koji im je javio da se sprema hapšenje. Dobijali su i druge informacije.

Janković: Kako za par sati može da se pripremi atentat na nekog ko je baš zaštićen?

Lalić: Uz dobre informacije može.

Janković: Koje su to još informacije o svrgavanju vlasti?

Lalić: Veljko i Marko su bili operativno zaduženi, Zvicer i ti ljudi iz službi, to se sada već saznaje, ANB.

Janković: Da li je neko iz srpskih službi trebalo da učestvuje?

Lalić: Ja ne znam, što ne znači da nije.

Janković: Imena, prezimena ljudi iz službe. Koje službe? Ne može jedna služba.

Lalić: Ceo kavački klan bi bio uključen za te potrebe, kavački klan nije služba, ali bolje funkcioniše od mnogih službi

Janković: Ne mešaj babe i žabe i ne vređaj BIA. Koje službe?

Lalić: Ti znaš dobro kakvu logistiku ima kavački klan.

Janković: Da li sam trenirao nekoga za korišćenje oružja?

Lalić: Znam da si sa Belivukom i Miljkovićem bio na Dominikani i da si Miljkovića obučio kako se puca, kako se ide na metu, kako se trči ka meti i ne ide se ispruženim rukama.