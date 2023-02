DETALJI NAPADA NA VMA: Pacijent na dijalizi udario medicinske tehničare koji su prišli da mu pomognu

M.J. (70) pacijent na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu juče je napao dvojicu medicinskih tehničara. Napadnuto medicinsko osoblje oseća se dobro i ima lakše telesne povrede. Poseban presedn je to što se napad desio u trenutku kada je osoblje prišlo da pomogne pacijentu koji je bio na dijalizi.

Prema svedočenju očevica pacijent je iz čista mira šutnuo tehničara, a telefonom udario tehničarku.

„Ovo nije prvi ovakav incident i napad na osoblje. Problem je u tome što se sada svi osečaju nesigurno, ne možemo za svakog zaposlenog da omogućimo obezbeđenje“, ističe izvor.

On dodaje i da, posebnu nesigurnost uliva to što nije reč o psihijatrijskom pacijentu, pa niko nije eočekivao da će doći do takvog napada.

Prema dosadašnjim saznanjima, pacijent je bio na Klinci za nefrologiju, a krivična prijava će mu biti pisana nakon izlaska iz bolnice.

„M.J. je ,najverovatnije, mobilnim telefonom prvo je lakše povredio medicinskog tehničara A.B. (32), a zatim i njegovog kolegu A.K. (48) koji je zadobio prelom nosa“.

Dalja istraga će utvrditi motiv napada. O napadu obaveštena policija i nadležno tužilaštvo. Najavljeno je da će se povodom incidenta oglasiti i Ministarstvo odbrane, u okviru kojeg funkcioniše VMA.