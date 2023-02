LALIĆ NASTAVIO DA IZNOSI ŠOKANTNE DETALJE O KLANU VELJE NEVOLJE: Miljković u Dominikani učio da barata pištoljem i ubija

Pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića često su zajedno putovali, posebno kada bi pripremali neke zločinačke akcije.

Pored Turske, na suđenju u Specijalnom sudu, čulo se da im je jedna od destinacija bila i Dominikana. Na ovom karipskom ostrvu boravili su Belivuk, Miljković, ali i Nebojša Janković. Osim uživanja u moru i pesku, Miljković je ovo letovanje iskoristio da ga Janković obuči da puca i ubija.

O ovome je u najvećoj sudnici Specijalnog suda tokom proteklih dana pričao okrivljeni saradnik Srđan Lalić, koji je na momente fascinirao prisutne svojim pamćenjem, čak i najsitnijih detalja. Mnogi su to u sudnici, ali i publici objasnili činjenicom da je reč o IT stručnjaku. To mu ne osporavaju ni dojučerašnji drugovi, iako su sada na suprotnim stranama.

- Da li sam obučavao nekoga da koristi oružje? - pitao je šestooptuženi Janković i tako pokrenuo priču o Dominikani.

- Prepričavao si mi da si obučavao - spremno je odgovorio Lalić. - Miljkovića si u Dominikani obučavao kako se puca, kako se ide ka meti, povlači obarač.

Tokom unakrsnog ispitivanja koje je potrajalo nekoliko sati, dojučerašnji drugovi su nekoliko puta bili na ivici incidenta. Posebno kada je bilo reči o pripremanju terorističkih akcija u slučaju hapšenja vođa grupe, ali i nekoliko ubistava.

- Da li si čuo kako mene Miljković jedno jutro navodno nagovara da idemo da ubijemo nekoga - upitao je Janković.

- Jesam. Rekao mi je da te je jedva nagovorio da ideš na "šine" sa njim. Rekao je da si bio paranoičan - odgovorio je Lalić, a bilo je reči o ubistvu Vlastimira Miloševića, Miljkovićevog kuma.

Kroz svedočenje okrivljenog saradnika, Srđana Lalića, koji je za pultom sudnice broj jedan, već više od deset glavnih pretresa odgovarao na brojna pitanja sudijskog veća, tužioca, advokata, ali i optuženih, u nekoliko navrata je bilo reči da je Marko Miljković imao plan da se "otarasi Debelog", odnosno Veljka Belivuka. O tome je, kako je kazao, čak sa Lalićem i razgovarao tokom boravka u Turskoj:

- Sećam se situacije kada je Miljković mene pitao da li mislim da nas Veljko ugrožava, hteo je da vidi na čijoj bih bio strani da se nešto desi. Hteo je da vidi za koga bih se opredelio.

Govoreći o finansiranju grupe, Lalić je ispričao da je to bio uglavnom novac od rasturanja narkotika, ali i da ih je finansirao Radoje Zvicer, jedan od vođa "kavačkog klana". Govoreći o ovoj mafijaškoj ekipi iz Kotora, okrivljeni saradnik je napomenuo da "iako kavački klan nije bezbednosna služba, radi bolje nego neka od tih službi" i to zahvaljujući delu crnogorske Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB).

Tokom svedočenja proteklih dana bilo je reči i o masakru u jednoj kući u Spužu, kada su ubijeni Adis Spahić i njegov zet Damir Hodžić, a otet "škaljarac" Mile Radulović, zvani Kapetan.

- Koliko je dvorište kuće? - pokušao je da zbuni Janković Lalića.

- Ne znam koliko je dvorište, ali sam video i kuće u medijima, ali i one koje nisu bile u medijima, znam da je spratna kuća i sve. Video sam fotografije sa "Skaja".

- Ko prvi ulazi u sobu? - insistirao je dalje Janković.

- Veljko, ti, pa Marko - odgovorio je okrivljeni saradnik.

- Veljko sa svojih 150 kila ulazi prvi? - pokušao je šestooptuženi da zbuni Lalića.

- Da, znam da ste imali pancire. Ti si nosio "hekler i koh" - poručio mu je Lalić.

Za ovo ubistvo podignuta je optužnica u Crnoj Gori, a pored ostalih, na njoj su imena Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i Nebojše Jankovića.

Tokom ispitivanja Srđana Lalića (na slici), svi optuženi koriste papire i sveske, kako bi pokušali da zbune okrivljenog saradnika, "skačući" sa teme na temu. To Lalića, međutim, nijednog trenutka nije omelo da odgovara, iako on sam pred sobom nije imao ništa, osim flašice vode.

- Da li je tvoj sukob sa Pavletom nastao zbog trgovine drogom? - u jednom momentu interesovalo je Miloša Budimira, u protekli ponedeljak.

- Kaže se Pavlom - odgovorio je Lalić.

- Izvini, ja nemam dva fakulteta - ironično je uzvratio četvrtooptuženi.

- Imaćeš vremena da završiš - nije ostao dužan okrivljeni saradnik.

DANAS NASTAVAK SUĐENJA

Suđenje grupi Belivuka i Miljkovića, kojoj se na teret stavljaju najteža krivična dela, biće nastavljeno danas. Srđanu Laliću pitanja će da postavlja Vlade Draganić, koji je bio vlasnik kuće smrti u Ritopeku. Da postavljaju pitanja još su se javili Nemanja Đurić, a za sam kraj i Veljko Belivuk, koji je insistirao da bude poslednji tokom unakrsnog ispitivanja svedoka.

