PARAĆIN OVAKO NEŠTO NE PAMTI! Svi detalji užasnog zločina BRATA I SESTRE iz Trešnjevice: POSLE MASAKRA SE NASPAVAO I KUPIO CIGARE...

Marko P. (23) iz sela Trešnjevica kod Paraćina, uhapšen je juče zbog sumnje da je nasmrt kuhinjskim nožem izbo svoju maćehu Marinu M. (50) u njenoj kući, a zatim nožem, zajedno sa svojom sestrom Milicom P. (27), izbo i oca Miloša P. (58), kome je zadao čak 41 ubod po telu.

Zločin se dogodio u nedelju uveče, kada je osumnjičeni mladić došao u kuću svoje maćehe, koja se nalazi 500 metara dalje od kuće u kojoj on živi sa ocem i sestrom.

- Sumnja se da je Marko P. došao kod maćehe, sa kojom je nejgov otac u dugogodišnjoj vezi, ali ne žive u istoj kući. Hteo je da je opet maltretira i uzme joj novac, jer to je stalno radio. Osumnjičeni je prvo polomio sve kamere za video-nadzor sa Marinine kuće i iščupao kablove - kaže izvor:

- Zatim je uleteo u kuću i počeo da se svađa sa maćehom. Uzeo je kuhinjski nož i izmasakrirao je. Ostavio je da da leži na stomaku u lokvi krvi, pa ispreturao celu kuću. Napravio je lom u celoj kući, navodno tražeći novac. Nakon jezivog zločina Marko P. je otišao svojoj kući i tamo počeo da maltretira svog oca Miloša.



- Prvo ga je izbo nožem 41 put, a od siline udaraca nož se iskrivio. Osumnjični se ni tada nije zaustavio, pa je nastvaio oca da udara metalnom šipkom po telu. Da stvar bude gora, u zlodelu mu se priključila rođena sestra Milica. Ona je držala oca dok ga je sin ubadao i mučki udarao.

Prema rečima našeg izvora, kada je završio svoj krvavi pir, pomahnitali mladić legao je da spava.

- Sutradan je, odnosno juče ujutru, u krvavoj odeći koju nije skinuo nakon zločina, izašao iz kuće i uputio se na autobusku stanicu. Na putu do stanice u prodavnici je kupio cigarete. Kada je videla na šta liči i da je umazan krvlju, prodavačica se zaledila. Dala mu je cigarete i on je otišao autobusom do Paraćina, gde je otišao pravo u policijsku stanicu i priznao šta je uradio.

Violeta Ž., ćerka brutalno ubijene Marine M., kaže za Kurir da je u kući svoje majke zatekla stravičnu scenu.

- Kobnog dana čule smo se popodne i ništa nije slutilo na tragediju, a ujutru su mi javili najstrašnije vesti. Moju majku su zaklali u krevetu, a tragovi krvi su po celoj kući - kaže uplakana ćerka:

- Prvo su zaklali moju majku kuhinjskim nožem i to zbog 15.000 dinara, kolika joj je i penzija, prevrnuli su celu kući, lomili i sve počupali. Posle su otišli kod svog oca i izboli ga nožem, ali je, srećom, on preživeo.

Ispred kuće ubijene žene juče je bila i njena sestra, koja kaže da ovo nije bio prvi put da su uhapšeni brat i sestra agresivni prema svojoj maćehi.

- Milica je Marinu ranije tukla, ali niko joj ništa nije mogao jer je ona psihički bolesna, dok je Marko bio prvobitno dobar prema njoj, ali se i njegovo ponašanje u poslednje vreme promenilo - kaže sestra ubijene i dodaje da je motiv zločina verovatno novac.

- Moja sestra Marina je dizala kredite za njih, pomagala im, hranila ih, trudila se oko njih. Ona u poslednje vreme nije živela s njima jer su je ta deca konstatno maltretirala - dodala je neutešna sestra Marine M.

Prva komšinica

Vikao je: "Zovi Hitnu, umreću, izboli su me sin i ćerka".

Dušanka, prva komšinica teško povređenog Miloša P., kaže za Kurir da je Miloš došao sav krvav pred njena vrata i srušio se.

- Neko je lupao na vrata, pogledam ono Miško sav krvav. Vikao je: "Zovi Hitnu, umreću, izboli su me sin i ćerka". Uplašila sam se. Pozovala sam policiju: "Hitno dođite, izboden čovek, umreće mi ispred vrata, iskrvariće dosta, izboli su ga sin i ćerka" - prepričava dramu komšinica:

- Dala sam mu čašu vode, a on viče: "Ja ne mogu da pijem, polomili su mi ruke". Onda je klekno, posle se prevrnuo, a ja sam otrčala da zovem sina, pokrili smo ga. Nismo smeli da ga pomerimo, a kukao je da mu je hladno.

Komšinica je dodala da je uhapšena devojka Milica tukla ubijenu maćehu i ranije.

- Komšija je jedan dan jedva spasio jadnu Marinu. Milica joj je udarala glavom u zid i čupala je za kosu - kaže komšinica.

Robijao 10 godina

Miloš P. otac uhapšenih, robijao je 10 godina zbog ubistva taksiste u Beogradu.

- Miloš P. je navodno nakon svađe 70ih godina ubio taksistu na teritoriji Beograda i za to krivično delo bio je osuđen na 20 godina, ali se zbog dobrog vladanja našao na slobodi nakon 10 godina - kaže za Kurir izvor upoznat sa slučajem.

