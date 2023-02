KRVAVA LISTA KLANA: Srđan Lalić za 50 sati svedočenja opisao 17 ubistava koja nisu na optužnici, EVO KOJE ZLOČINE JE OTKRIO!

Suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića zvanično je počelo sredinom oktobra prošle godine, a okrivljeni svedok Srđan Lalić najviše je vremena proveo za govornicom odajući sve tajne klana za koje nikada nije bilo dovoljno dokaza da se protiv ove kriminalne grupe podigne optužnica.

Lalić je za 50 sati svedočenja otkrio da je ovaj klan odgovoran za još 17 ubistava, koja se, za sada, ne nalaze na optužnicama podignutim protiv klana u Srbiji i Crnoj Gori!

Kako piše Kurir, Tužilaštvo za organizovani kriminal je za neka od ubistva pokrenulo pretkrivični postupak, ali istrage još nisu zvanično pokrenute.

- Lalić je u iznošenju svoje odbrane, a kasnije i u odgovorima na pitanja predsednice sudskog veća, optuženih pripadnika klana, kao i prisutnih advokata, otkrio ona krivična dela za koja pripadnici ove organizovane kriminalne grupa nikada nisu procesuirani. Međutim, svaka njegova tvrdnja biće detaljno proverena i pokrenuće proces prikupljanja dokaza - rekao je izvor Kurira.

Svedočenje IT stručnjaka Lalića neke misterije u vezi sa zlodelima klana je rešilo, ali je mnoge i pokrenulo, te se svaki njegov iskaz temeljno proverava.

Obezglavili škaljarski klan

Srđan Lalić detaljno je ispričao kako je organizovana, a kako sprovedena likvidacija nekadašnjih vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 20. januara 2020. godine u Atini.

Odgovarajući na pitanja Marka Miljkovića i Veljka Belivuka, on je detaljno opisao da je likvidacije Dedovića i Stamatovića naručio vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, da su on, Belivuk i Miljković radili opservaciju, a da su direktni izvršioci bili Ljubomir Lainović i Mili Brašnjević.

- Zvicer ih je pratio preko ljudi iz službe, tako ih je locirao, a mi smo dobili imena restorana, koje smo obilazili da ih nađemo. Imali smo poluinformacije. Onda mi je dao lokacije teretane i restorana, a Lainović je trebalo biciklom da pobegne kad se likvidiraju "škaljarci" - rekao je Lalić i dodao:

- Lainović je ubio Stamatovića, koji je skočio na pištolj, a Brašnjević Dedovića, koji je odmah dobio metak u čelo i glava mu je pala u tanjir!

Prema njegovim rečima, za ove likvidacije Belivuk i Miljković je trebalo da dobio milion evra, od čega bi 250.000 išlo Ljubomiru Lainoviću, koji, kako Lalić tvrdi, nije dočekao isplatu.

Lainović "predstavljao opasnost"

Lalić je opisao da je Lainović, koji se vodi kao nestao, likvidiran posle ubistava koje je počinio u Atini, jer je Miljković smatrao da previše zna i predstavlja opasnost po klan.

- Miljković je tražio da spržim aparate Lainovićevoj majci i bratu, to jest da spržim Skaj, jer je postao svojeglav i predstavljao je opasnost, a možda je neke materijale prosledio majci i bratu.

- Pokazao mi je slike, toga dana je bio likvidiran na KiM. Razdvojili su Brašnjevića i Lainovića. Lainovića su pretukli i ubili ga hicem u glavu. Slika je stigla taj dan, imao je naduveno lice, ležao je na travi, noge su mu bile savijene u rupi iskopanoj u zemlji. Mene je to iznenadilo, imao je velike zasluge u klanu, izvršio je dve drske likvidacije, bio je koristan - ispričao je okrivljeni svedok.

Međutim, pre Lalićevog priznanja da je Lainović zakopan na Kosovu, on je otkrio da je Lainović bio njihov čovek i za likvidaciju svog imenjaka, vođe Alkatraza Ljubomira Markovića Kiće 1. novembra 2019. godine, čije ubistvo takođe i dalje zvanično nije rešeno.

Sačekuša na pumpi

Lalić je za govornicom u sudnici Specijalnog suda u Beogradu otkrio da je direktive za ubistvo Markovića dao Marko Miljković, a da je egzekutor bio Ljubomir Lainović. On je dodao i da je "Miljković naložio da ubica nosi kaput" kako ga ne bi provalili zbog hoda i stomaka.

- Miljković je rekao da je Marković velika štetočina i da treba da se ubije, mislim da smo od oružja koristili pištolj, kalibar 9 mm, jer nam je Miljković govorio da "ko god mora da se ubije na ulici, treba da bude tim kalibrom" - ispričao je Lalić i otkrio da je Miljković posle tog ubistva sklonio Lainovića u stan otet od porodice pokojnog Vlastimira Miloševića.

Takođe, za ubistvo Miloševića, poznatije kao "ubistvo na šinama", Marko Miljković i Veljko Belivuk oslobođeni su svih optužbi i njima ne može ponovo da se sudi za to, ali je Lalić otkrio da je u likvidaciji učestvovao i bivši policajac Nebojša Janović, zvani Hel, koji može biti osumnjičen ako za to bude bilo dokaza.

Podsetimo, Lalić je pričao o još 17 ubistava, ali klan se, prema optužnici, tereti za sedam, među kojima su ubistva Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Milana Ljepoje, Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića.

Prema rečima Srđana Lalića i najnovijih detalja iz istrage, suvlasnike Pink taksija Teodora Gaćešu i Miroslava Rankovića ubio je klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, i to kako bi preuzeli njihovo taksi udruženje i preko njega prali novac od droge. - Marko Miljković mi je ispričao da je ašovom udarao Rankovića u vrat, a onda ga nožem, koji je zvao lovački nož, ubo nekoliko puta u stomak. Njegovo telo su bacili u rupu - ispričao je Lalić pred Specijalnim sudom na suđenju klanu Belivuk-Miljković. Prema nekih saznanjima, Rankovićevo telo je spaljeno i zakopano na placu koji je u vlasništvu pripadnika klana.

Nastavak suđenja u ponedeljak Lalić govori o jezivim fotografijama sa Skaja

Srđan Lalić bi u ponedeljak pred Specijalnim sudom trebalo da nastavi sa iznošenjem detalja vezanih za kriminalnu delatnost grupe. U sudnici bi trebalo Laliću da budu prikazani snimci i slike o kojima bi on trebalo da iznese svoja saznanja. - Najverovatnije će mu biti prikazane slike i snimci pribavljeni putem međunarodne pravne pomoći, koje su optuženi razmenjivali preko aplikacije Skaj, kao i one snimljene putem video-nadzora. Pošto slike treba prvi put da budu prikazane javno u sudnici, Lalić bi trebalo da se izjasni ko je ko na fotografijama i da li su one autentične - objašnjava sagovornik Kurira. Ove slike prikazivane su optuženima i tokom njihovog saslušanja u tužilaštvu. Laliću je, navodno, tokom gledanja fotografija iz kuće u Ritopeku, koju su zvali "klanica", tada pozlilo. Priča se da je čak povraćao kada je video slike brutalno mučenih i iskasapljenih ljudi.