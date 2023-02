UPRAVO SAM IZAŠAO IZ PAKLA: Srbin greškom robijao zbog ubistva u Italiji, sada otkrio SVE detalje 'PLAKAO SAM, PRAVDA JE POBEDILA'

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Claudio Furlan/Lapresse via AP | |

Nikola K. (31), državljanin Srbije koji je posle godinu dana u pritvoru i prve presude na 12 godina zatvora, konačno oslobođen optužbi pred italijanskim sudom da je učestvovao u pljački i ubistvu, za italijanske medije rekao je da je prošao kroz "10 godina noćne more".

- Plakao sam, pravda je konačno pobedila. Osećam se kao neko ko je upravo izašao iz pakla! Uhapšen sam, priveden, potom osuđen na 12 godina zatvora zbog greške u identitetu, koja je tek sada prepoznata u sudnici. Pucnjava i pljačka u oblasti Verone, dogodile su se u noći 3. januara 2013. u vreme kada sam bio u Srbiji da dočekam Novu godinu sa prijateljima - rekao je Nikola K. za italijanske medije.

Tokom celog postupka, tvrdio je da je nevin.

- Poslednjih 10 godina živim u košmaru koji nikom ne bih poželeo, prema meni se postupalo kao prema zločincu, a zločin nisam počinio. Strašan, užasan osećaj nemoći - rekao je mladić iz Srbije, pošto je Apelacioni sud u Veneciji poništio prvostepenu presudu i oslobodio ga krivice. On je opisao i da je 10 godina, koliko je trajala njegova agonija, živeo u stalnom stresu i strahu od toga šta će novi dan doneti.

- Bio sam prestravljen mogućnošću da se ponovo vratim u zatvor, jer sam uprkos tome što sam nevin, držan u pritvoru 12 meseci. Znao sasm da će me, ukoliko mi sud potvrdi kaznu, vratiti unutra. Nikola K. uhapšen je u Hrvatskoj, po poternici iz Italije. Tamo je dva i po meseca proveo u ekstradicionom pritvoru.

- Veoma, veoma teško. Bio sam uhapšen na hrvatskoj granici gde sam proveo dva i po meseca u zatvoru i za mene kao Srbina je bilo jako teško, nije bilo nimalo prijatno biti tamo, bio je to veliki stres, psihički i fizički. U Italiji su uslovi u ćeliji bili bolji, ali i tamo mi je bilo jako teško jer kada je moja majka došla da me poseti nije imala ni 30 kilograma zbog brige. Rekao sam joj „mama, nemoj više da dolaziš da me vidiš", jer mi je bilo jako teško da je vidim u takvom stanju. Moj otac je došao u Italiju da mi bude bliže i nikada neću zaboraviti da je hranu dobijao od Crvenog krsta, da bi uštedeo za mene. Taj period je bio užasan, ali morao sam da budem jak posebno zbog svoje majke, koja je preživela srčani udar - ispričao je za italijanske medije.

U teškim trenucima, kako je naveo, verovao je samo u Boga i sposobnost advokata koji su ga ohrabrivali. Porodica, prijatelji i supruga, nisu mu okrenuli leđa za sve ove godine.

- Hvala Bogu da sam pored sebe imao svoju porodicu i advokata, zatim par prijatelja i suprugu koja je učestvovala u suđenju kada sam osuđen na 12 godina, i uprkos tome, ona je ostala uz mene, bodrila me i podarila divnu ćerku. Onima koji žive istu noćnu moru kao ja, poručujem nikada ne odustaj i budi jak, istina će izaći na videlo pre ili kasnije - izjavio je Nikola kome je trebalo 10 paklenih godina da konačno počne da živi normalno, bez straha da će ponovo, nevin, biti vraćen u zatvor.

- U početku je bilo jako teško, jer je mesto gde živim u Srbiji malo područje. Sada radim, zasnovao sam porodicu, što mi je najveća radost u životu, i dobio prelepu ćerku. Što se tiče budućnosti, voleo bih da imam još dece i da ih vaspitavam da postanu dobri, vredni i pošteni ljudi, kao što su moji roditelji činili sa mnom - rekao je na kraju Nikola K.