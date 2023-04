UBIO DEVOJČICU JER JE HTEO DA SE OSVETI NJENOJ MAJCI?! Isplivani novi detalji stravičnog zločina u Ripnju!

Stojan Ilić (38) iz Ripnja koji je osumnjičen da je silovao pa ubio devojčicu N. P. a potom nasrnuo na njenu porodicu, kako nezvanično saznajemo, to je uradio jer je želeo da se osveti devojčicinoj majci.

Navodno, majka devojčice mu je obećala, kako se sumnja, da će biti sa njim, ali pošto nije, on je rešio da se osveti.

Njemu se na teret stavlja krivično delo - teško ubistvo za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora.

Podsetimo, u Stojanov automobil su juče ušli N. P. i njen stariji brat kako bi ih on odvezao do prodavnice da kupe baterije. Navodno, nakon što je brat tinejdžerke izašao iz kola on se zaputio ka šumi gde je nesrećnu devojčicu, kako se sumnja, silovao pa ubio.

Nakon toga, Stojan je, kako se sumnja, ušao u kuću devojčice gde je nasrnuo na njenu porodicu.

Majka i baba su zadobile teške telesne povrede, dok je ujak zadobio lake.

