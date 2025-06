Novi detalji jezivog zločina u Kaluđerici: Ćerka ubijene žene progovorila o ocu monstrumu

Stojan P. (68) juče je brutalno zaklao svoju suprugu Miroslavu P. (55) u njihovoj porodičnoj kući u Kaluđerici, nakon čega je istim predmetom pokušao i sebi da oduzme život, a kako “Blic” saznaje u tom trenutku je u drugoj prostoriji bio i njihov sin.

Ispred kuće u kojoj se dogodio jezivi zločin vlada apsolutna tišina, komšije prilaze deci stradale žene kako bi im izjavili saučešće.

Mira je iza sebe ostavila troje dece, dve ćerke i sina koji su odrasli, punoletni ljudi. Oni nisu želeli da se oglašavaju za medije.

Ćerka se pojavila ispred kuće i poslala poruku ocu koji je ubio njenu majku

Jedna od ćerki, koja je zajedno sa bratom živela sa roditeljima, izašla je iz kuće i rekla da se oseća vrlo loše, ali i da je ne zanima zdravstveno stanje oca.

"Mi smo jako loše, ne mogu da dođem sebi. On je nju ubio, ne zanima me kako je, nisu nam javili njegovo stanje, ali mene, moju sestru i brata on ne zanima" kroz suze je, vidno potresena, ispričala ćerka ubijene Mire.

Podsetimo, stanari ulice su nakon zločina naveli da se iz kuće stalno čula svađa i da je muškarac bio "dobar čovek" koji se u poslednje vreme promenio i delovao odsutno.

