SIN PRONAŠAO MRTVU MAJKU Jezivi detalji zločina u Kaluđerici: Ubica bio u svađi sa celim komšilukom, žena godinama trpela nasilje

U subotu u kasnim popodnevnim časovima Stojan P. nožem je usmrtio svoju suprugu Miroslavu nakon čega je pokušao da izvrši samoubistvo. Njihove komšije su za "Blic" ispričale da je nesrećna žena gotovo svakodnevno trpela porodično nasilje koje je nad njom i ostalim članovima porodice vršio muškarac koji se, zbog povreda koje je sebi naneo, trenutno nalazi na Urgentnom centru u Beogradu.

Reporteri "Blica" otišli su u Kaluđericu gde se u subotu dogodio jezivi zločin kada je Stojan P. (66) nožem ubio Miroslavu P. (58).

Kada smo se približili kući u kojoj se dogodio zločin, zatekli smo otvorena vrata, ali je unutra bila totalna tišina. Sreli smo komšije koje su krenule da izjave saučešće deci ubijene žene, a oni su nam otkrili detalje iz života ove porodice.

Ubica je bio u svađi sa svim stanovnicima Kaluđerice

Stojan P. bio je u zavadi sa svim komšijama u okolnim ulicama u Kaluđerici, a prema tvrdnjama komšija, ispred njegovog dvorišta redovno su bile policijske ekipe, ali i Hitna pomoć, zbog porodičnog nasilja koje je vršio nad stradalom ženom i njihovom decom.

- Žao mi je njihove dece i Mire, bila je dobra žena, ne znam što ga je trpela. Oni imaju dve ćerke i sina, samo jedna ćerka ne živi sa njima. Stojan ih je stalno tukao i maltretirao, on je maltretirao i nas komšije okolo. U zavadi je sa svima iz komšiluka, to je čovek kojem je smetalo što u jednom dvorištu, koje nije njegovo, drvo raste ukrivo. Prijavio je i maltretirao prvu komšinicu zbog međe. Bio je pravi nasilnik - rekla je jedna žena koja živi u ulici gde se dogodio jezivi zločin.

Sin zatekao mrtvu majku i ranjenog oca

Drugi komšija koji nam je otkrio da je bio ispred njihovog doma u trenutku ubistva i da je upravo njihov sin pronašao mrtvu majku. Muškarac je za "Blic" ispričao da je nesrećni mladić počeo da vrišti i plače.

- U trenutku ubistva sam sedeo u svom dvorištu. Čuo sam neko lupanje. Nekoliko trenutaka kasnije čuo sam njihovog sina, on je u trenutku ubistva bio u zadnjem delu kuće. Kroz plač je vrisnuo "Ubio je, trebalo je ja njega da ubijem! Mama, što ga nisi ostavila?!" - tvrdi komšija.

On je otkrio i da je sin oduvek živeo sa roditeljima, dok se jedna od dve ćerke nedavno ponovo doselila u porodičnu kuću u Kaluđerici.

- Mirin sin je često imao svađe sa ocem, branio je majku. Ona je bila fina žena, povučena, verovatno jer se plašila nasilnika sa kojim živi. Nedavno se u tu kuću ponovo doselila i jedna od njihovih ćerki. Znate kako, nekoliko puta mesečno u to dvorište je dolazila policija i Hitna pomoć zbog Stojanovog maltretiranja ukućana. Na žalost, uvek se vraćao kući. Da nije, Mira bi danas verovatno bila živa - istakao je on.

Ćerki pozlilo

Muškarac koji živi pored kuće u kojoj se desio jeziv zločin otkrio je da je najtužniji prizor te večeri bio kada je Mirina ćerka, koja ne živi sa njima, ušla u dvorište kuće i shvatila šta se dogodilo nakon čega je pala u nesvest.

- Najstrašnije je bilo kada je te večeri, nakon ubistva, u kuću došla ćerka koja nije znala za zločin koji se dogodio i koja ne živi sa njima. Ona je ušla u dvorište, prvo je usledio šok. Zatekla je gomilu nas, komšija, niko ništa nije smeo da joj kaže, kada je videla uplakanog brata i sestru, jadna žena je sve skapirala. Gledala je u jednu tačku par minuta, onda su krenule suze da joj same idu. Bez grimase, bez zvuka, onda joj se slošilo i onesvestila se - govori za "Blic" komšija koji je svedočio ovom potresnom događaju.

- Morali su da zovu Hitnu pomoć, od šoka joj je pozlilo. Lekari su brzo stigli, međutim, ona nije htela da ide u bolnicu. Pružili su joj pomoć na licu mesta nakon čega su otišli, a ona je ostala u dvorištu, nepomično je sedela i grlila se sa sestrom - kazao je on.

Uviđaj je trajao satima

Prema rečima komšija nesrećno ubijene žene, policijski uviđaj trajao je nekoliko sati. Miroslava je, nažalost, odmah podlegla povredama i preminula na licu mesta, a Stojan koji je istim nožem pokušao da presudi sebi, prebačen je kolima Hitne pomoći u pratnji policije. On se još uvek nalazi na bolničkom lečenju u Urgentnom centru u Beogradu, a njegovo zdravstveno stanje za sada je nepoznato.

- Policija je više od četiri sata bila ispred njihove kuće, saslušavali su sina i ćerku. Ekipa Hitne pomoći koja je došla na lice mesta konstatovala je Mirinu smrt, a Stojana su odmah prebacili u bolnicu u pratnji policije. Koliko sam ja čuo, njihova deca nisu se potrudila da mu saniraju povrede i da mu pomognu. Mislim da nam je svima lakše što ga u ovom naselju više neće biti - iskreno je priznao ovaj komšija.

"Mene i mog brata i sestru ne zanima u kakvom je on stanju"

Podsetimo, jedna od ćerki, koja je zajedno sa bratom živela sa roditeljima, izašla je iz kuće i juče za “Blic” rekla da se oseća vrlo loše, ali i da je ne zanima zdravstveno stanje oca.

- Mi smo jako loše, ne mogu da dođem sebi. On je nju ubio, ne zanima me kako je, nisu nam javili njegovo stanje, ali mene, moju sestru i brata on ne zanima, kroz suze je ispričala ćerka ubijene Mire.

Autor: Dalibor Stankov